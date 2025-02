Cota única do IPTU de Fortaleza com desconto vence nesta sexta-feira (7)

O contribuinte que quiser pagar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2025 de Fortaleza com 8% de desconto tem até esta sexta-feira (7) para pagar em cota única. O contribuinte poderá efetivar o pagamento por meio do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), disponível no site da Sefin ou no app Sefin Digital.

O imposto também pode ser pago via Pix ou cartão de crédito. Basta selecionar as opções que se encontram disponíveis no site, ao acessar o DAM referente ao IPTU 2025.

Quem tem direito ao desconto

Os descontos são concedidos apenas aos contribuintes que estão em dia com suas obrigações. Porém, aqueles que, por ventura, não realizaram o pagamento da Taxa do Lixo dos anos anteriores, poderão obter o desconto em cota única do IPTU. Isso porque a taxa foi extinta no início deste ano, de acordo com a lei nº 11.521/2025.

Opção por parcelamento

Esta sexta-feira também é válida para o contribuinte que optar pelo parcelamento, podendo fazê-lo em até 11 vezes. O valor mínimo da parcela é de R$ 79,11, com vencimento no quinto dia útil de cada mês.

Imposto sem aumentos

O IPTU 2025 não sofreu nenhum reajuste na alíquota. Assim, o imposto recebeu apenas a correção do IPCA-e de 4,71%, como previsto em lei.

Este ano, o imposto em Fortaleza alcança um total de 854.574 imóveis. Desse total, 158.515 estarão isentos do pagamento do IPTU, o que beneficia, principalmente, os imóveis com menor valor venal (R$ 96.983,18).

Programa Nota Fortaleza

No pagamento em cota única, o desconto pode chegar a até 10%. O benefício é concedido para quem realizou o cadastro no Programa Nota Fortaleza até o dia 30 de novembro de 2024. Os descontos proporcionais são de 1%, 1,5% e 2% a partir de uma pontuação disponível no site do programa que tem como base o valor de venda do imóvel e o valor das notas emitidas entre 1º/12/2023 a 30/11/2024.

O contribuinte ainda pode se cadastrar no programa Nota Fortaleza para acumular pontos no IPTU 2026. Além do desconto no IPTU, concorrerá mensalmente a 114 prêmios, de até R$ 30 mil.

Atendimento virtual

O site da Sefin oferece dois canais de atendimento: Guichê Virtual e o Fale com a Sefin. No primeiro, o contribuinte pode conversar com um dos atendentes para solucionar qualquer demanda apresentada, de forma totalmente online por meio de chamada de áudio e vídeo.

Já no Fale com a Sefin o cidadão pode registrar sua demanda anexando documentos, caso seja necessário, e obter retorno em 48 horas, no máximo.

Caso o contribuinte ainda precise solucionar alguma pendência de forma presencial, é preciso agendar antes no site da Secretaria.