Consignados do INSS poderão ser pagos em até 96 meses, anuncia ministério

Os empréstimos consignados destinados a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão mais tempo para pagamento. Segundo anúncio do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, o prazo de pagamento das parcelas sairá de 84 para 96 meses. A mudança foi divulgada nessa quarta-feira (5).

Além disso, a decisão também se aplica ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). O INSS igualou o prazo do consignado ao do praticado na mesma modalidade de crédito aos servidores públicos, o que resultará em um alívio no valor das prestações.

Na coletiva de anúncio, o ministro pontuou como a decisão foi tomada: "Chegamos à decisão no começo deste ano pela quantidade de empréstimos consignados que existe, mais de 16 milhões, e pelo aperto que as pessoas passam", declarou o ministro.

A instrução normativa com o aumento no prazo foi publicada nesta quinta pelo INSS. A extensão será destinada a quem possui o crédito consignado tradicional, o cartão de crédito consignado e o cartão consignado de benefício.

A mudança também possibilitará ao segurado a renovação do crédito com mais 12 meses de prazo para pagar. Conforme Carlos Lupi, "a mudança é positiva para o sistema financeiro", já que a Previdência e o INSS fizeram simulações e a inadimplência é próxima de zero nessa modalidade.

Aumento do teto

Há cerca de um mês, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou o aumento no teto de juros no crédito consignado do INSS. As taxas para os empréstimos pessoais passaram de 1,66% para 1,8% ao mês, enquanto o teto dos juros do cartão de crédito consignado foi mantido em 2,46% ao mês.

Conforme as regras atuais, os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS podem comprometer até 45% do benefício com o consignado, dos quais 35% ao empréstimo pessoal, 5% ao cartão de crédito consignado e 5% ao cartão de benefício.

