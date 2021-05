Contas do Caixa Tem podem ser desbloqueadas em casas lotéricas

A Caixa Econômica Federal estendeu para as mais de 13 mil casas lotéricas do País o desbloqueio e cadastramento da senha do aplicativo Caixa Tem, onde é depositado o auxílio emergencial. Até então, o serviço era oferecido apenas nas agências bancárias da Caixa. A mudança passou a valer na sexta-feira (30).

Os clientes precisarão levar apenas um documento pessoal e o celular cadastrado no sistema. Agora, as lotéricas também oferecem a ativação do aplicativo Caixa Tem.

Depois do desbloqueio ou ativação com cadastramento da senha do CAIXA Tem, o cliente poderá sacar na própria lotérica sem a necessidade de gerar código de saque no aplicativo.

Para quem já usa o aplicativo, é necessário fazer o login, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Em seguida, o cliente deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora.

Dentre as possibilidades, os clientes podem sacar o dinheiro diretamente ou pagar contas.

Vale lembrar que continua disponível a opção de utilização dos recursos para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços, tudo de maneira digital.

13 mil Serviço passará a ser ofertado em mais de 13 mil agências lotéricas

O cliente pode ainda realizar depósitos em dinheiro na sua conta do Caixa Tem, nas lotéricas sem pagar nenhuma tarifa, permitindo créditos de até R$ 5 mil por mês sem limite de quantidades.

É possível a realização de dois saques por mês, nas lotéricas, totalmente isentos de tarifa para o cliente.

Auxílio emergencial

Também na última sexta-feira (30), a Caixa liberou de forma antecipada o saque em espécie da primeira parcela do auxílio emergencial 2021 para beneficiários nascidos em janeiro, que não estão inscritos no Bolsa Família.

A liberação obedece o mês de nascimento do trabalhador. A cada dia há novas autorizações para saques em dinheiro, com exceção de sábados e domingos.