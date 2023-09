Contas de energia atrasadas na Enel poderão ser renegociadas em até 12 parcelas; veja como fazer

Clientes da Enel no Ceará com contas de energia em atraso poderão renegociar as dívidas. Segundo a empresa, até 30 de setembro está disponível a possibilidade de pagar débitos em até 12 parcelas sem juros. Além disso, são concedidas facilitações para quem decidir pagar à vista.

Os valores das negociações serão incorporados nas contas de energia dos consumidores. "Estamos sempre buscando alternativas para flexibilizar a negociação dos débitos de nossos clientes. Sabemos que muitos consumidores perderam emprego e renda e podem se beneficiar com a campanha", diz Micheline Luna, diretora de mercado da Enel Ceará.

Para participar do mutirão, o cliente precisa ter ao menos uma fatura vencida há, no mínimo, 61 dias. Além da conta de energia, ele deverá submeter a documentação necessária nos canais de atendimento da empresa. Estão fora da campanha quem já tiver parcelamento vigente.

Como renegociar as dívidas?

As negociações das contas de energia em atraso podem ser feitas por meio dos canais de atendimento da Enel, como site, aplicativo, lojas de atendimento ou pela Central de Relacionamento (0800 285 0196).