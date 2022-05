Conheça três novos cursos de graduação da Universidade de Fortaleza

Novos tempos demandam novos profissionais. O mercado de trabalho pós-pandemia e seus desafios expõem a necessidade de formações cada vez mais atualizadas com a nova era tecnológica. Atenta a esses movimentos, a Universidade de Fortaleza (Unifor) lança três novos cursos, contemplando especialmente os setores de comunicação, criatividade e economia.

Bacharelado em Negócios, Bacharelado em Marketing e Bacharelado em Finanças entram na grade de graduação de 2022.2, juntamente com outros 36 cursos ofertados. As inscrições já estão abertas para processo seletivo, com até cinco diferentes modalidades de ingresso.

Estruturado em três anos, o Curso de Negócios tem foco em liderança e empreendedorismo, preparando o aluno para atuar em funções c-level nas áreas de finanças, marketing, estratégia, pessoas e operações. “Os principais diferenciais do curso se expressam na matriz curricular com densa formação em gestão e flexibilidade plena no último ano. Além disso, o estudante terá um programa de mentoria e liderança integrado ao seu currículo”, informa o Prof. Dr. Josimar Costa, coordenador do Bacharelado em Negócios. Saiba mais sobre o curso.

Curso de Marketing

Atento às tendências de mercado e comportamento do consumidor, o profissional de marketing é peça-chave nas empresas e organizações de todos os portes. Negócios que querem prosperar precisam contar com a visão do profissional de marketing.

"É um profissional de estratégia e inteligência", pontua Jeimes Alencar, coordenador do curso de Marketing da Unifor. Para o docente, o crescimento da comunicação digital, especialmente no período da pandemia, expandiu a atuação dos especialistas na área.

"Aqui no Ceará, por exemplo, a gente vai ver uma mudança muito forte no mercado, com empresas se preocupando de fato em fazer marketing preditivo, antecipando as mudanças e tendências do mercado", observa Jeimes Alencar.

Os alunos do Bacharelado em Marketing vão poder vivenciar na prática essas mudanças, de acordo com o coordenador. "É um curso que vai além da teoria. Prepara o aluno na prática, porque, durante a trajetória de três anos, ele passará por três laboratórios, vai ter micro certificações e vai ter prática de atendimento a empresas do mercado", expõe.

Certificações na área de SEO, inbound, desenvolvimento de sites, copywriting e design estão previstas para os alunos do curso de Marketing da Unifor. "A matriz do curso nasceu depois da pandemia, ou seja, é atualizada, com disciplinas que contemplam a inteligência artificial, análise de dados e temas que antes eram abordados em pós-graduação, como neuromarketing", pontua Jeimes. Saiba mais sobre o Bacharelado em Marketing da Unifor.

Curso de Finanças

Para quem quer desenvolver um olhar mais analítico do mercado financeiro, o curso de Finanças abre um vasto campo de oportunidades de atuar no mercado e empreender no próprio negócio.

"A gente vem observando uma crescente do mercado financeiro aqui no estado do Ceará", destaca Allisson Martins, economista e coordenador do curso de Finanças da Unifor. "O Ceará chegou a ultrapassar a Bahia, como estado que tem mais investimentos na bolsa de valores e isso naturalmente vem demandando profissionais. O mercado está ávido por novos profissionais, sobretudo na área de finanças", avalia.

O curso oferece aos alunos quatro trilhas de formação, ou seja, além do conteúdo em si em finanças, o aluno ainda pode escolher se aprofundar um pouco mais em gestão, cenários econômicos, negócios internacionais e accounting, que é uma contabilidade de mais alto nível.

Além disso, é possível fazer dupla graduação. "Você pode se formar em finanças e em economia, por exemplo, em cinco anos e também ter uma dupla titulação internacional, aqui na Unifor e no curso de gestão internacional na Alemanha", sugere o coordenador.

Outros destaques do curso são o boletim de mercado de capitais e o índice de ações cearenses, produtos desenvolvidos pelo curso e trabalhados pelos alunos, com orientação dos professores. "O curso já nasce como referência, com professores que atuam no mercado, mas que também têm uma formação teórica muito robusta", afirma Allison. Conheça o Curso de Finanças da Unifor.

