Confira os modelos de carros novos e seminovos mais buscados no Ceará

Os carros SUV têm se mostrado como preferência entre os cearenses e nordestinos. De acordo com levantamento realizado pela Webmotors em exclusividade ao Diário do Nordeste, a categoria figura em 9 posições do top 10 dos modelos novos mais buscados na plataforma no estado.

Quando se trata de seminovos, sedãs e hatches ganham espaço, com destaque para modelos como Corolla, Onix e Civic. A tendência também é parecida quando se fala do Nordeste como um todo.

O carro mais buscado pelos cearenses que querem comprar um 0km é o Fiat Pulse, que custa a partir de R$ 121.800, de acordo com a tabela Fipe. O Fiat Strada e o Jeep Compass são os modelos seguintes na lista.

A Webmotors conta com mais de 30 milhões de visitas mensais, entre usuários e clientes.

Carros novos mais buscados no Ceará

Fiat Pulse Fiat Strada Jeep Compass Hyundai Creta Jeep Rengade Jeep Commander Toyota Hilux-sw4 Fiat Toro Toyota Hilux Chevrolet Onix

Carros seminovos mais buscados no Ceará

Toyota Corolla Chevrolet Onix Honda Civic Toyota Hilux Toyota Hilux-sw4 Fiat Palio Volkswagen Gol Fiat Strada Fiat Uno Ford Ecosport

Carros novos mais buscados no Nordeste

Jeep Compass Jeep Renegade Fiat Pulse Fiat Strada Hyundai Creta Fiat Toro Toyota Hilux-sw4 Jeep Commander Kia Sportage Toyota Hilux

Carros seminovos mais buscados no Nordeste

Toyota Corolla Chevrolet Onix Honda Civic Fiat Palio Volkswagen Gol Toyota Hilux Fiat Uno Fiat Strada Toyota Hilux-sw4 Chevrolet S10

