Fiat Fastback 2023 é lançado; veja versões e preços do novo SUV da montadora

Imponente e autêntico em um clássico design ítalo-brasileiro. É assim que a Fiat descreve o Fastback, principal lançamento da marca italiana em 2022. O modelo chegará ao mercado em três versões: Audace, Impetus e Limited Edition Powered By Abarth. Todas possuem motorização turbo e câmbio automático, mas com diferentes conjuntos mecânicos.

Os veículos terão em comum sistemas avançados de assistência à direção (Adas), freio de mão eletrônico, paddle shifters (câmbio borboleta), cluster full digital de 7 polegadas, central multimídia de até 10,1 polegadas e o Fiat Connect////Me, plataforma de serviços conectados da marca.

O para-choque tem entradas aerodinâmicas e grade no formato de colmeia tridimensional em black piano. Os faróis com assinatura marcante são Full LED de série com DRL quando as setas são acionadas.

As rodas de liga leve possuem um design diamantado. Chegando à traseira, essência do SUV coupé, a Fiat promete entregar um porta-malas de 600 litros, sendo o maior da categoria. Com os bancos rebaixados, o volume chega a 1.087 litros.

O Fastback estará disponível em seis cores: Preto Vulcano, Branco Banchisa, Cinza Strato, Prata Bari, Cinza Silverstone e Vermelho Monte Carlo (esta última como opção exclusiva da versão Limited Edition Powered by Abarth).

Versões e Preços

Fastback Audace Turbo 200 Flex AT

Legenda: Modelo tem rodas de liga leve de 17” e freio de mão eletrônico com Auto Hold Foto: Divulgação/Fiat

A versão Audace é equipada com o motor Turbo 200 e câmbio CVT. Traz uma ampla lista de itens de série, como Adas (frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa e comutação automática dos faróis), controle de estabilidade e tração, airbags frontais e laterais de tórax e cabeça, rodas de liga leve de 17”, freio de mão eletrônico com Auto Hold, ar-condicionado automático e digital, paddle shifters (borboleta no volante), sensor e câmera de estacionamento traseiros, wireless charger, central multimídia com tela de 8,4” com pareamento sem fio, carregador por indução e faróis e lanternas Full LED.

Preço sugerido no Brasil (exceto São Paulo e Zona Franca de Manaus) - R$ 129.990

Fastback Impetus Turbo 200 Flex AT

Legenda: Impetus possui faróis de neblina dianteiros com função cornering lamps e roda esportiva de 18" Foto: Divulgação/Fiat

Além dos itens disponíveis na Audace, a versão Impetus traz bancos revestidos em couro, acabamento interno escurecido, sensor de estacionamento dianteiro, pintura bicolor com teto em preto, faróis de neblina dianteiros com função cornering lamps, roda esportiva com acabamento diamantado de 18", retrovisores externos com rebatimento elétrico, tapetes de carpete e painel de instrumentos 7" Full Digital. Também conta com a central multimídia com tela de 10,1" com Apple Carplay e Android Auto sem fio.

Preço sugerido no Brasil (exceto São Paulo e Zona Franca de Manaus) - R$ 139.990

Fastback Limited Edition Powered by Abarth Turbo 270 Flex AT

Legenda: Carro é equipado com motor Turbo 270 e câmbio automático de 6 marchas Foto: Divulgação/Fiat

A edição limitada é equipada com o potente motor Turbo 270 e câmbio automático de 6 marchas. Além de todos itens disponíveis nas outras versões, esta configuração possui rodas esportivas de liga leve 18" com pinturamescurecida e badges "Limited Edition" nos para-lamas dianteiros, além de "Powered by Abarth" no cofre do motor e na tampa do porta-malas.

Preço sugerido Brasil (exceto São Paulo e Zona Franca de Manaus) - R$ 149.990