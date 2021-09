Confira os ganhadores do 14º sorteio do Sua Nota tem Valor

A Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ce) divulgou nesta quinta-feira (16) os ganhadores do 14º sorteio do Sua Nota tem Valor, que premiou em até R$ 25 mil consumidores do Ceará cadastrados no programa. Os nomes dos sorteados estão disponíveis no site e no aplicativo do programa.

O prêmio principal foi dado a Adarildo de Brito Figueiredo, morador de Fortaleza. O sorteio ainda contemplou ganhadores de 15 municípios diferentes com prêmios de R$ 5 mil.

O programa também premiou 279 instituições sem fins lucrativos, de 78 cidades do Ceará, com o rateio de R$ 300 mil. As instituições foram escolhidas pelos 15 ganhadores e foram beneficiadas por terem atingido o Índice de Engajamento Social (IES) de 0,1% do total de pontos apurados em julho de 2021. A lista completa também está no site.

Com esse sorteio, o Sua Nota Tem Valor contabiliza quase R$ 6,5 milhões em premiações dos sorteios e rateios para 123 pessoas participantes e 273 instituições sem fins lucrativos.

Ganhadores do sorteio

O Sua Nota tem Valor premiou neste sorteio moradores de Fortaleza, Caucaia, Marco, Iracema, Morada Nova, Sobral, Granja, Acopiara, Iguatu, Banabuiú, Quixadá, Orós, Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte.

Ganhadores e instituições da área 1

João Alcides de Oliveira Guerra, de Fortaleza. Instituição escolhida: Associação de Combate ao Câncer Infanto Juvenil – Associação Peter Pan

Jozielha Felipe de Oliveira, de Fortaleza. Instituição escolhida: Associação de Combate ao Câncer Infanto Juvenil – Associação Peter Pan

Mirella Kathleen Pereira da Silva, de Fortaleza. Instituição escolhida: Iprede – Instituto da Primeira Infância

Soraia Carlos Santos, de Fortaleza. Instituição escolhida: Abrigo São Lázaro

Maciel Rocha Gonçalves, de Caucaia. Instituição escolhida: Lar Torres de Melo

Ganhadores e instituições da área 2

Mardem José Vasconcelos, de Marco. Instituição escolhida: Instituto Filhos de Sião

Lavoizier Leonardo Cunha Sampaio, de Iracema. Instituição escolhida: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iracema

Maura Andréa da Silva Cavalcante, de Morada Nova. Instituição escolhida: Igreja Missionária de Jesus

Antônio Braga Evangelista, de Sobral. Instituição escolhida: Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança São Bento

Francisco Leandro Frota, de Granja. Instituição escolhida: Associação São Francisco Defensora dos Animais

Ganhadores e instituições da área 3

Luís Ferreira da Silva, de Acopiara. Instituição escolhida: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iguatu

Antônio Rafael Lopes Vasconcelos, de Banabuiú. Instituição escolhida: Associação dos Moradores do Guarujá

Jorge Pacífico Nunes, de Orós. Instituição escolhida: Centro Social de Orós

Valéria Feitosa Pinheiro, de Crato. Instituição escolhida: Associação de Proteção à Vida - Aprov

Thierre Alencar De Souza, de Barbalha. Instituição escolhida: Instituto Heitor Coelho

Sobre o programa

O Sua Nota Tem Valor conta hoje com mais de 140 mil participantes e 379 instituições cadastradas, que atuam nas áreas de assistência social, esportes, saúde, educação, cultura, apoio aos animais e religiosas.

O programa é uma iniciativa do Governo do Estado, desenvolvida pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-Ce), criada para conscientizar a população sobre a importância de pedir a nota fiscal e garantir o recolhimento dos tributos, além de estimular a cidadania fiscal, a solidariedade e a inclusão social.