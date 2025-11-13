Diário do Nordeste
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3538, desta quinta-feira (13/11); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Resultado da Lotofácil
Legenda: A aposta simples de 15 dezenas custa R$ 2,50
Foto: Reprodução

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Lotofácil de concurso 3538 vai sortear um prêmio de R$ 5,0 milhões. O sorteio acontece hoje (13/11), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Veja o resultado do Concurso 3538 da Lotofácil

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 21h. Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 21h. Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

Negócios

Resultado da Timemania 2320 de hoje, 13/11; prêmio é de R$ 48,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 31 minutos
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1141 de hoje, 13/11; prêmio é de R$ 2,9 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 31 minutos
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2940 desta quinta-feira (13/11); prêmio é de R$ 100,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 32 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6878, desta quinta-feira (13/11); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 32 minutos
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (13/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (13/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Pescador segura rede de pesca à beira-mar em dia ensolarado.
Negócios

Mudanças no seguro-defeso impactam mais de 30 mil pescadores no Ceará

As novas regras fecham o cerco para fraudes, mas acabam impondo dificuldades para os trabalhadores.

Letícia do Vale
13 de Novembro de 2025
foto de aluno com livro de inglês nas mãos em sala de aula.
Papo Carreira

Imparh abre 936 vagas para cursos de idiomas em Fortaleza; veja edital

Instituto oferece aulas de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português.

Redação
13 de Novembro de 2025
Pessoa pintando fachada da casa com rolo e tinta amarela.
Negócios

Pode participar do Reforma Casa Brasil com casa alugada? Entenda

Empréstimo pelo novo projeto possui algumas regras da Caixa Econômica Federal.

Mylena Gadelha
13 de Novembro de 2025
Uma pessoa de camiseta branca e fones de ouvido está sentada em uma mesa de madeira, focada em editar um vídeo em um notebook. A tela do notebook mostra a interface de um software de edição de vídeo, com clipes de surfistas na praia na linha do tempo. Há um par de óculos na mesa, à esquerda.
Papo Carreira

Fortaleza abre 500 vagas em cursos on-line gratuitos; confira

Lista inclui capacitações em áreas do universo digital.

Redação
13 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Tecnologia em excesso está criando geração de ingênuos

Foi o que disse para os integrantes da Missão da Fiec em Portugal o professor Leid Zejnilovic, com duplo doutorado em Mudança Tecnológica e Empreendedorismo

Egídio Serpa
13 de Novembro de 2025
Victor Ximenes

13º salário deve injetar R$ 9 bilhões na economia do Ceará em 2025

Mais de 3,2 milhões de cearenses receberão o abono, com impacto estimado de 3,5% no PIB estadual

Victor Ximenes
13 de Novembro de 2025
Candidatos aguardando em uma fila para realizar a prova do CNU
Papo Carreira

Ceará tem mais de 1,5 mil classificados para segunda fase do CNU; veja próximos passos

Concurso soma mais de 42,5 mil pessoas aptas para as próximas etapas.

Gabriel Bezerra*
13 de Novembro de 2025
foto de aluno escrevendo em caderno com caneta preta.
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre seleção pública com 32 vagas; confira

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior.

Redação
13 de Novembro de 2025
Negócios

Com mais de três mil veículos em oferta, Combate das Marcas começa nesta sexta (14)

O evento já foi realizado em diversas capitais do Nordeste e conta com vantagens especiais para os visitantes

Agência de Conteúdo DN
13 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Quer ficar rico, muito rico? Invista em algas marinhas, diz Gunter Pauli

O criador da Economia Azul cita seu projeto social na Tanzânia, onde mulheres que eram pobres hoje ganham muito dinheiro produzindo algas

Egídio Serpa
13 de Novembro de 2025
Imagem de uma aeronave parada
Igor Pires

Latam ligará Fortaleza a Porto?

Igor Pires
12 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Com apoio da Apodi e Sesi, ensino chega aos catadores do Jaguaribe

Projeto “Construindo o Saber” já beneficiou quase 500 pessoas, promovendo inclusão educacional e transformação social nas comunidades onde atua a Cimento Apodi

Egídio Serpa
12 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3537, desta quarta-feira (12/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3537, desta quarta-feira (12/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
12 de Novembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 771 - Sorteio de quarta-feira, 12/11; Prêmio de R$ 4,4 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 771 - Sorteio de quarta-feira, 12/11; Prêmio de R$ 4,4 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 771 em 12/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
12 de Novembro de 2025
Resultado da +Milionária 302 de hoje 12/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 302 de hoje 12/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
12 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2885 de hoje, quarta-feira, 12/11; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2885 de hoje, quarta-feira, 12/11; prêmio é de R$ 150 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2885 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 150 mil.

A. Seraphim
12 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6017, desta quarta (12/11); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6017, desta quarta (12/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
12 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6877, desta quarta-feira (12/11); prêmio é de R$ 9,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6877, desta quarta-feira (12/11); prêmio é de R$ 9,7 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
12 de Novembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2848 – Sorteio de quarta-feira, 12/11; Prêmio de R$ 2,7 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2848 – Sorteio de quarta-feira, 12/11; Prêmio de R$ 2,7 milhões

Apostas para a Lotomania 2848 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
12 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (12/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
12 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (12/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
12 de Novembro de 2025
Energia em Pauta
Victor Ximenes

MP 1304: "Geração solar não é problema, mas parte da solução", diz Sindienergia

Especialistas repercutiram mudanças da MP do setor elétrico em evento na Fiec

Victor Ximenes
12 de Novembro de 2025
Fachada do Banco Central do Brasil.
Negócios

Mais de R$ 9 bilhões estão 'esquecidos' em bancos do Brasil, aponta BC

Valores pertencem a mais de 48 milhões de pessoas físicas e jurídicas.

Redação
12 de Novembro de 2025