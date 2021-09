Complexo solar capaz de alimentar quase 1 milhão de residências é inaugurado em Tabuleiro do Norte

Com um investimento de R$ 950 milhões, o complexo solar Alex foi inaugurado no início da tarde desta quinta-feira (2) em Tabuleiro do Norte, na região do Vale do Jaguaribe. O empreendimento conta com uma capacidade instalada de 360 MW, o suficiente para alimentar quase 1 milhão de residências.

A cerimônia contou com a presença do governador Camilo Santana e do CEO da Elera Renováveis, empresa responsável pelo projeto.

Em seu discurso, o chefe do executivo cearense ressaltou a importância do investimento realizado durante a pandemia, que culminou no maior parque solar em operação do Estado.

"Primeiro, quero ressaltar a importância desse momento, onde o País corre até o risco de desabastecimento de energia e a Elera vem trazer uma usina que tem a capacidade de gerar 360 MW e que teve um papel importante durante o período dessa pandemia", afirmou.

Ele lembrou que a instalação, iniciada em abril de 2020, gerou quase 4 mil empregos diretos e indiretos. "O momento agora é de esperança e esse empreendimento traz muita luz, muita esperança para o povo cearense, para o povo da região", destacou Camilo.

O governador ainda agradeceu a Elera Renováveis por acreditar no potencial do Estado e pontuou diferenciais tecnológicos da usina, como a movimentação das placas de acordo com a posição do sol e a característica dupla face, que permite a captação da energia refletida pelo solo.

"É a tecnologia cada vez mais crescendo e se desenvolvendo e a Elera está de parabéns por essa iniciativa, uma das maiores empresas da área de energias do mundo aqui sediada com esse parque", finalizou.

1ª usina da empresa no Estado

O CEO da Elera Renováveis, Fernando Mano, afirmou que esta é a primeira usina no Ceará da empresa, que se declara comprometida com a sustentabilidade e conta com um portfólio diversificado.

"Nós acreditamos no potencial do Estado do Ceará e no potencial do Brasil. Estamos trabalhando cada vez mais na diversificação da nossa matriz energética, investindo em energia solar", pontuou.

Sobre o complexo, Mano revelou que os 360 MW de capacidade instalada estão distribuídos em mais de 810 mil módulos fotovoltaicos. A operação deve evitar a emissão de 1,8 milhão de toneladas de CO2 na atmosfera.

"Eu queria aproveitar para agradecer a dedicação de todos os funcionários da Elera nesse projeto, fornecedores e parceiros e a parceria com as comunidades de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte. Sem eles não seria possível finalizar o projeto com segurança, com eficiência e, como é prática da Elera, antes do prazo previsto", ressaltou.

Além do próprio empreendimento e os benefícios diretos que ele traz, a empresa também está comprometida com outras iniciativas socioambientais, como a implantação de um sistema de captação de energia solar que vai suprir 100% do consumo mensal de eletricidade no Hospital Celestina Colares em Tabuleiro do Norte.

A Elera ainda possui mais um parque solar em construção com mais de 1,2 GW de capacidade instalada.