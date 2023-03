Complexo de energia solar no Ceará terá investimento de R$ 1 bi e deve gerar 900 empregos; veja onde

O Governo do Ceará assinou protocolo de intenção com executivos da SPIC Brasil para construir um complexo solar em Jaguaretama, município do Vale do Jaguaribe. O empreendimento, denominado Complexo Panati-Sitiá, contará com oito unidades (6 Panati + 2 Sitiá) ocupando uma área de 741,57 hectares.

Cada unidade nova deverá produzir com potência total instalada de 25MW e capacidade de geração de energia elétrica anual de 71.827 MW/h. Assim, a capacidade instalada do complexo pode chegar a 292 MWp - o suficiente para abastecer cerca de 350 mil residências.

Empregos

O empreendimento deverá ter investimento de mais de R$ 1 bilhão. Ao longo da fase de construção dos empreendimentos, serão gerados em torno de 900 postos de trabalho, sendo 300 empregos diretos e 600 terceirizados. Os trabalhadores devem ser recrutados, preferencialmente, por meio do Sistema Público de Emprego (Sine/IDT).

"Temos no Ceará uma oportunidade histórica de produzir energia renovável a um preço competitivo, gerar emprego e renda para os cearenses e promover o desenvolvimento econômico e social do nosso estado", comentou o governador, que esteve na assinatura do protocolo.

O Complexo Solar Panati-Sitiá é uma iniciativa da parceria entre os Grupos SPIC Brasil e Canadian Solar, que têm atuação consolidada dentro e fora do País no setor elétrico e especialmente no desenvolvimento e operação de projetos de geração de energia por fontes renováveis.

A SPIC Brasil conta com dois complexos solares em fase de obra no Nordeste do Brasil, um em Jaguaretama (Panati) e outro em Brasileira (Marangatu), no Piauí.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE