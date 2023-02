Com solar e eólica, Nordeste produz o equivalente a 'duas usinas de Belo Monte' em janeiro

A região Nordeste produziu mais de 9.200 megawatts médios de energia eólica e solar em janeiro, volume equivalente à capacidade de geração de duas usinas do tamanho de Belo Monte, segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Em janeiro, o Rio Grande do Norte liderou com a geração eólica, fornecendo à rede 2.959 MW médios, seguido pela Bahia (2.477 MWm), Ceará (1.009 MWm), Piauí (891 MWm), Pernambuco (326 MWm), Paraíba (231 MWm) e Maranhão (181 MWm).

Já na geração solar fotovoltaica, a Bahia saiu na frente com produção de 393 MW médios, seguida por Piauí (276 MWm), Ceará (171 MWm), Paraíba (123 MWm), Pernambuco (83 MWm) e Rio Grande do Norte (70 MWm).

Hidrogênio verde

Conforme a entidade, tal informação reforça o potencial da região como uma das principais vantagens do Brasil para avançar no mercado de hidrogênio verde, que tem essas duas fontes como principais matérias-primas para a fabricação do insumo.

“Teremos em breve o primeiro leilão global, na Alemanha, e estamos prontos para certificar as empresas que tiverem interesse nesta negociação que certamente será um marco para o setor”, afirma Ricardo Gedra, gerente de Análise e Informações ao Mercado na CCEE.

