Comércio cearense tem a maior alta nas vendas do País em junho, aponta IBGE

As vendas do comércio varejista cearense cresceram 2,5% na passagem de maio para junho deste ano, divulgou nesta quarta-feira (11) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado do Ceará representa o melhor desempenho entre os estados brasileiros. Além do Ceará, outras oito Unidades da Federação apresentaram altas em junho em relação ao mês de maio. Os números consideram ajustes sazonais para o período.

Em junho deste ano ante igual período de 2020, as vendas do comércio varejista também apresentaram desempenho positivo, com crescimento de 3,4%.

Segmentos

Os maiores crescimentos - na comparação com junho do ano passado - foram observados nas vendas de livros, jornais, revistas e papelaria (166,6%) e tecidos, vestuário e calçados (76,4%).

Veja a lista completa:

Combustíveis e lubrificantes: 23,2% Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: -11,7% Hipermercados e supermercados: -10,8% Tecidos, vestuário e calçados: 76,4% Móveis e eletrodomésticos: 1,2% Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: 6,6% Livros, jornais, revistas e papelaria: 166,6% Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: -2,3% Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 8% Veículos, motocicletas, partes e peças: 41,4% (varejo ampliado) Material de construção: 16,7% (varejo ampliado)

Varejo ampliado

O crescimento de 2,5% na passagem de maio para junho não considera os materiais de construção e os veículos, motocicletas, partes e peças. No varejo ampliado, que leva em conta esses segmentos, as vendas de junho ficaram empatadas com maio (variação de 0,0%).

Na comparação entre junho deste ano e igual período do ano anterior, porém, as vendas do comércio varejista ampliado no Ceará cresceram 13,7%. Com o resultado, no semestre, houve crescimento de 18,3% na comparação com igual período do ano de 2020.

Nos últimos 12 meses na comparação com os 12 meses imediatamente anteriores, as vendas do comércio varejista ampliado cresceram 10,7%, de acordo com o IBGE.

