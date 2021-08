Comércio aposta em promoções no Dia dos Pais em Fortaleza e prevê alta nas vendas

Mais uma data que aquece o comércio se aproxima, o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (8). Com a reabertura das atividades, a expectativa de empresários do varejo é de crescimento de 5% em relação a 2019, antes dos impactos da pandemia. Para isso, shoppings e lojas preparam promoções e ações como estratégia para incrementar as vendas.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), Cid Alves, aponta que a situação é diferente do ano passado, quando o varejo ainda estava vivenciando os primeiros passos da retomada econômica. Leia mais Negócios Vendas do comércio crescem 55,5% em maio no Ceará, aponta IBGE Negócios Vendas no Dia das Mães devem cair mais neste ano no Ceará, prevê comércio

“Diferentemente do ano passado que não sabíamos muito o que fazer ainda, neste ano temos a experiência e o pleno horário de funcionamento. Além disso, há ainda o auxílio emergencial, o adiantamento do décimo terceiro de servidores públicos e outros benefícios que vão ajudar a alavancar as vendas”, projeta.

O presidente do Sindilojas explica que “o Dia dos Pais nunca foi uma das melhores datas" para o comércio. Porém, olha com otimismo a data que se aproxima. "Esperamos que consigamos um incremento de 5% das vendas no comércio geral. As pessoas querem estar juntas e valorizam mais isso”.

Já o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), Assis Cavalcante, pontua que o varejo já vem em crescimento nos últimos meses. Em julho deste ano, o desempenho superou em cerca de 10% o mesmo mês do ano passado.

Assis Cavalcante presidente da CDL Fortaleza “Isso porque a vacinação está avançando e também pelas férias de julho. Nós não estávamos viajando, muita gente ficou no Brasil e Fortaleza é um importante destino turístico. Isso fez o mercado aquecer mais”.

Pesquisa nacional

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que 67% dos consumidores vão comprar algo para o Dia dos Pais, o que representa 16% a mais que o resultado da mesma pesquisa de 2020.

“As pessoas estão mais dispostas a investir maior valor no presente que no ano passado. Então, os produtos que são pretensos de serem comprados são roupas, perfumes, cosméticos, calçados e acessórios”, explica Cavalcante. Além disso o ticket médio de venda está estimado em R$ 207.

Estratégias de vendas

De acordo com Cid Alves, uma estratégia utilizada pelas lojas neste ano são as promoções, já que ainda há margem para esses descontos. Cid Alves presidente do Sindilojas "Como os juros ainda estão baixos, muitas estão dando prazos dilatados e preços razoáveis frente a tudo que está acontecendo no mercado. O que vale agora para o consumidor é pesquisar”.

Apesar disso, as lojas estão ainda tendo de lidar com a falta de alguns produtos, como roupas íntimas, itens feitos de plástico e de borracha, o que pode ser uma oportunidade para a venda de outros artigos.

Sorteios e promoções

Para estimular a clientela e alavancar as vendas, o Iguatemi promove uma ação que prevê que, a cada R$ 350 em compras nas lojas do shopping, o consumidor pode trocar as notas fiscais por um pack com duas cervejas artesanais. As vendas online também são válidas para a promoção. O superintendente do centro comercial, Wellington Oliveira, afirma que está otimista quanto à data neste ano, levando em consideração os bons resultados nos últimos meses, que apresentaram crescimento de vendas em relação a 2019. A expectativa do RioMar Kennedy é de um crescimento acima de 50% em relação ao período normal. Para isso, o shopping sorteia um PlayStation 5 para três consumidores que efetuarem compras a partir de R$ 100. Podem participar os clientes que fizerem compras tanto no espaço físico quanto nas lojas online. Como estratégia, o Shopping Parangaba vai sortear quatro kits para diferentes pais, com presentes como bike, câmera, Playstation, cervejeira, smart TV, caixa de som, entre outros prêmios. A campanha é válida até 25 de agosto e podem participar aqueles clientes que realizem compras a partir de R$ 150. Como tentativa de alavancar as vendas para a data, os shoppings da rede Ancar Ivanhoe realizam campanha até o domingo que sorteia smart TVs nas compras a partir de R$ 250. Para participar, o consumidor deve cadastrar o cupom fiscal no aplicativo do respectivo shopping North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping.

Programação especial

No RioMar Fortaleza, pais e filhos podem conferir uma programação especial com a ação “Pai Gourmet RioMar”, que conta com oficinas de culinária com renomados chefes da cidade, apresentações musicais.

Além disso, a campanha presenteia aqueles que realizarem compras a partir de R$ 300 com um avental que traz ilustrações da artista Laura Holanda. Outra ação promocional sorteia 10 tablets até o dia 31 de agosto. Para participar da campanha do Shopping Benfica, basta trocar as notas fiscais de compras a partir de R$ 100 por um cupom.

