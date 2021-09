Comemorando 185 anos, Secretaria da Fazenda reinaugura Centro de Memória

Em comemoração aos 185 anos da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), foi reinaugurado nesta segunda-feira (27) o Centro de Memória. O equipamento cultural, fundado em 1927, foi revitalizado e agora fica em uma área de 255 metros quadrados no térreo do Palácio da Fazenda, sede da pasta, no Centro de Fortaleza.

Reinauguração contou com a presença de Fernanda Pacobahyba, titular da Sefaz, além de Fabiano Piúba, secretário da Cultura do Ceará. O aniversário de criação da pasta foi celebrado nesse domingo (26).

De acordo com a Sefaz, o Centro de Memória da Fazenda foi o primeiro bem tombado no Estado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Ceará, em 1982. Na reforma, os aspectos originais do equipamento, como o piso de ladrilho hidráulico, foram mantidos.

Equipamento reúne mobiliário, fotos, livros e objetos históricos, sendo alguns datados do início do século XIX.

Exposição ao público

Após a reinauguração, o local oferecerá três ambientes de visitação ao público. Integram o Centro de Memória neste primeiro momento duas salas da exposição de longa duração "Notas de Memória".

Com recursos multimídia, a mostra passeia pelos 185 anos de história da Sefaz. Segundo a pasta, os visitantes poderão conhecer mais sobre tributos e refletir sobre a finalidade da arrecadação financeira para a sociedade. Curadoria é da Sefaz, da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) e da Butuca Produções Culturais.

A Sala-Cofre, que nos primeiros anos da Sefaz serviu para guardar recursos arrecadados pelo Estado, também será exposta. O convite desta parte é uma reflexão sobre a desmaterialização do dinheiro por meio de políticas públicas.

O Centro ainda terá um espaço com galeria de fotopinturas de ex-titulares da Sefaz.

Agendamento de visitação

As visitas ao Centro de Memória da Sefaz serão marcadas mediante agendamento online no site do equipamento, em virtude dos protocolos sanitários contra a Covid-19.

O limite de visitantes é dez pessoas por horário. Agendamentos começam a partir desta terça-feira (28).

Horário de funcionamento: 8h30 às 17h, de segunda a sexta.