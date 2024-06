Com vagas abertas, Seminário “Prefeitos Ceará 2024” tem mais de 2300​ inscritos

O XII Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará 2024, que acontece nos dias 17 e 18 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, já recebeu a inscrição de 2313​ participantes. O evento já confirmou representantes de 162​ dos 184 municípios cearenses, com a presença de pelo menos 30 prefeitos e 11 vice-prefeitos, além de gestores de outros 16​ estados e dos países Moçambique, Afeganistão, Reino Unido​ e Espanha.

Gestores públicos, representantes políticos, servidores e cidadãos interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre governança digital e desenvolvimento sustentável podem se inscrever gratuitamente no site do evento. Com o tema central "Governança Digital e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Melhores Práticas", o Seminário de Gestores Públicos 2024 abordará uma série de temas essenciais para a gestão pública.

Juraci Muniz, coordenador técnico do Seminário e coordenador geral do Instituto Rui Barbosa, explica que um ponto importante do evento é que haja a presença, além dos gestores, de pesquisadores das áreas debatidas. “É necessário um ambiente de discussão que reúne também técnicos, professores, pessoas que estudam o tema e que vão disseminar esse conhecimento durante o evento. Essa troca de ideias que aprimora a discussão, aprofunda o debate e traz também problemas evidenciados nas administrações para sejam buscadas as melhores soluções. A administração pública não visa o lucro, ela visa o bem-estar da população e esse bem-estar ele vem do uso correto dos recursos e da execução de políticas públicas.”

Com a participação de especialistas, o seminário abordará temas como:

Governança Digital: implementação de ferramentas digitais para otimizar processos, aumentar a transparência e a eficiência da gestão pública.

Desenvolvimento Sustentável: adoção de práticas sustentáveis para promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental dos municípios.

Geração de Emprego, Renda e Empreendedorismo: estratégias para fomentar a criação de novas oportunidades de trabalho e fortalecer o empreendedorismo local.

Eleições de 2024: como a inteligência artificial pode ser usada junto às estratégias eleitorais, os abusos do poder político e econômico e o novo cenário eleitoral no Brasil.

Juraci reforça que o debate desses temas pela gestão pública é fundamental e crucial. “Hoje, são considerados da ordem do dia, estão na mesa de discussão da gestão pública. Então esses temas têm que ser debatidos, evoluídos e implementados. O evento se destina justamente a essa disseminação do conhecimento, apresentação de boas práticas, ofertas de serviços diversos, inclusive de entidades privadas que possam oferecer serviços que agreguem valor às aplicações das políticas públicas dos municípios”, afirma.

Para marcar a abertura do evento, o Governador do Ceará, Elmano de Freitas, participará de uma palestra magna, compartilhando sua visão sobre os desafios e oportunidades para a gestão pública no estado.

Além das palestras, o seminário contará com painéis de discussão e debates aprofundados sobre os temas abordados, proporcionando aos participantes a oportunidade de trocar experiências, tirar dúvidas e ampliar seus conhecimentos.

SOBRE O EVENTO

O XII Seminário de Gestores Públicos - 2024 (Governança Digital e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Melhores Práticas) é uma promoção do Diário do Nordeste, Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece) e do Instituto Future. O evento é uma realização da Prática Eventos e tem o apoio institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Instituto Rui Barbosa e Instituto Plácido Castelo.

