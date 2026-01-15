Com Mega-Sena sorteando R$ 35 milhões, veja loterias do dia
Saiba como participar dos sorteios desta quinta-feira (15).
A Mega-Sena é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio nesta quinta-feira (15), sorteando R$ 35 milhões.
Para faturar o prêmio, o apostador deve indicar corretamente os seis números sorteados.
Também é possível tentar a sorte na Quina, que pode pagar o segundo maior valor: R$ 9 milhões.
Mais prêmios de destaque
A Timemania é outra que está na agenda de sorteios da Caixa desta noite, sorteando R$ 2,4 milhão. Já a Lotofácil pode pagar cerca de R$ 1,8 milhão.
A Dia de Sorte é o jogo com o menor prêmio do dia: de R$ 1,1 milhão.
Loterias da caixa com sorteio hoje (15/1)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|O que é preciso para ganhar
|Mega-Sena
|R$ 35 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas.
|Timemania
|R$ 2,4 milhões
|Acertar de três a sete números ou o Time do Coração.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Quina
|R$ 9 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Dia de Sorte
|R$ 1,1 milhão
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.