Com Mega-Sena sorteando R$ 35 milhões, veja loterias do dia

Saiba como participar dos sorteios desta quinta-feira (15).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Volante da Mega-sena.
Legenda: Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h.
Foto: Thiago Gadelha.

Mega-Sena é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio nesta quinta-feira (15), sorteando R$ 35 milhões

Para faturar o prêmio, o apostador deve indicar corretamente os seis números sorteados.

Também é possível tentar a sorte na Quina, que pode pagar o segundo maior valor: R$ 9 milhões.

Mais prêmios de destaque

Timemania é outra que está na agenda de sorteios da Caixa desta noite, sorteando R$ 2,4 milhão. Já a Lotofácil pode pagar cerca de R$ 1,8 milhão.

A Dia de Sorte é o jogo com o menor prêmio do dia: de R$ 1,1 milhão. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (15/1)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar
Mega-Sena R$ 35 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. 
Timemania R$ 2,4 milhões Acertar de três a sete números ou o Time do Coração.
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Quina R$ 9 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. 
Dia de Sorte  R$ 1,1 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Negócios

Quais são as pequenas redes de supermercados que dispararam com faturamentos milionários no Ceará

Negócios

Saiba como fazer a Prova da Vida do INSS em 2026

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Negócios

Redação
Há 14 minutos
Egídio Serpa

Chega!!! Faec pinta-se para a guerra contra a Enel Ceará

Federação da Agricultura e Pecuária convoca reunião de produtores rurais para iniciar campanha contra renovação da concessão da distribuidora

Egídio Serpa
Há 2 horas
Trabalhadores dos correios.
Negócios

​O que pode mudar nos Correios do Ceará com a nova reestruturação?

Empresa estatal permanece estudando formas de estancar crise.

Luciano Rodrigues
Há 2 horas
Veículos à venda em concessionária.
Victor Ximenes

Venda de carros fecha 2025 em alta no CE e motos disparam; veja os mais vendidos

Victor Ximenes
Há 2 horas
Veja agora o resultado da Lotomania 2875 – Sorteio de quarta-feira, 14/01; Prêmio de R$ 2,1 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2875 – Sorteio de quarta-feira, 14/01; Prêmio de R$ 2,1 milhões

Apostas para a Lotomania 2875 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
14 de Janeiro de 2026
Resultado da +Milionária 320 de hoje 14/01; prêmio é de R$ 17,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 320 de hoje 14/01; prêmio é de R$ 17,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
14 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2912 de hoje, quarta-feira, 14/01; prêmio é de R$ 8,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2912 de hoje, quarta-feira, 14/01; prêmio é de R$ 8,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2912 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 8,0 milhões.

A. Seraphim
14 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3587, desta quarta-feira (14/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3587, desta quarta-feira (14/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
14 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 798 - Sorteio de quarta-feira, 14/01; Prêmio de R$ 850 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 798 - Sorteio de quarta-feira, 14/01; Prêmio de R$ 850 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 798 em 14/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
14 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6927, desta quarta-feira (14/01); prêmio é de R$ 8,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6927, desta quarta-feira (14/01); prêmio é de R$ 8,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
14 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6033, desta quarta-feira (14/01); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6033, desta quarta-feira (14/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
14 de Janeiro de 2026
Foto de atendente de pequeno supermercado no Ceará finalizando compra.
Negócios

Quais são as pequenas redes de supermercados que dispararam com faturamentos milionários no Ceará

Negócios disparam até 1.800% em 2025.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Aplicativo da Uber.
Automóvel

Confira lista de carros aceitos no Uber black em 2026

Novos critérios estabelecidos pela empresa começaram a valer este mês.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Carteira de trabalho.
Papo Carreira

Empresa realiza feirão com 100 vagas de emprego; veja detalhes

Ação acontece nesta quinta-feira (15) e no dia 21.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Foto de painel de ações da Bolsa de Valores do Brasil, a B3
Negócios

Ceará supera média nacional em novos investidores na Bolsa; veja empresas preferidas

Número de investidores do Ceará cresceu 6,8% em 2025, uma das maiores altas do Brasil.

Mariana Lemos
14 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Unimed Fortaleza recebe 196 novos médicos para seu corpo clínico

Admissão ocorreu por meio de edital público. Os médicos cooperados reforçarão especialidades estratégicas da cooperativa

Egídio Serpa
14 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Jasmine, marca de M. Dias Branco, torna-se parceria da cearense Sellene

A junção das duas marcas consolida mercado brasileiro de alimentos saudáveis

Egídio Serpa
14 de Janeiro de 2026
Fachada da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Concurso Caixa: confira o salário inicial dos cargos e benefícios

Há oportunidades para seis tipos de funções, que vão das áreas da saúde à construção civil

Redação
14 de Janeiro de 2026
Volante da +Milionária.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 17 milhões, veja loterias do dia

Confira quais sorteios acontecem nesta quarta (14) e como jogar.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Lições práticas de um empreendedor que tem suas próprias teorias

Dono da F. S. Rocha Pescados e Mariscos segue regras da dura vida empresarial, a primeira das quais é desprezar o luxo

Egídio Serpa
14 de Janeiro de 2026
Companhia Siderúrgica do Pecém visto de cima.
Negócios

Empresa coreana ligada à antiga CSP pede falência e dá calote milionário em 16 negócios no Ceará

Dívida total pode chegar a R$ 1 bilhão, diz advogado credor.

Letícia do Vale
14 de Janeiro de 2026
Colagem de profissional com ponto de interrogação.
Delania Santos

Quem é você no trabalho? Veja como fazer uma jornada de autodescoberta e gestão de carreira

O caminho para a autodescoberta e gestão de carreira na atualidade

Delania Santos
14 de Janeiro de 2026
Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Victor Ximenes

Como uma cidade antes conhecida pelos presídios virou a economia que mais cresce no CE

Salto econômico em Itaitinga reflete chegada de grandes empresas e consolidação de hub logístico

Victor Ximenes
14 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3586, desta terça-feira (13/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3586, desta terça-feira (13/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
13 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6926, desta terça-feira (13/01); prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6926, desta terça-feira (13/01); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
13 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2959 desta terça-feira (13/01); prêmio é de R$ 20,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2959 desta terça-feira (13/01); prêmio é de R$ 20,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
13 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2342 de hoje, 13/01; prêmio é de R$ 2,1 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2342 de hoje, 13/01; prêmio é de R$ 2,1 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
13 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1163 de hoje, 13/01; prêmio é de R$ 750 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1163 de hoje, 13/01; prêmio é de R$ 750 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
13 de Janeiro de 2026
Mãos de uma pessoa utilizando o aplicativo Meu INSS em um smartphone para consultar serviços previdenciários. Imagem usada em matéria sobre prova de vida.
Negócios

Saiba como fazer a Prova da Vida do INSS em 2026

Comprovação pode ser feita por beneficiários de forma presencial ou digital.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Foto que contém venda de vinhos em supermercado do Ceará.
Negócios

Corte de tarifas no acordo Mercosul-UE barateia champanhe e chocolate, mas desafia indústria do Ceará

Entenda os prós e contras do tratado para o consumo e para o mercado cearense.

Luciano Rodrigues
13 de Janeiro de 2026