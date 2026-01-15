Com Mega-Sena sorteando R$ 35 milhões, veja loterias do dia

A Mega-Sena é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio nesta quinta-feira (15), sorteando R$ 35 milhões.

Para faturar o prêmio, o apostador deve indicar corretamente os seis números sorteados.

Também é possível tentar a sorte na Quina, que pode pagar o segundo maior valor: R$ 9 milhões.

Mais prêmios de destaque

A Timemania é outra que está na agenda de sorteios da Caixa desta noite, sorteando R$ 2,4 milhão. Já a Lotofácil pode pagar cerca de R$ 1,8 milhão.

A Dia de Sorte é o jogo com o menor prêmio do dia: de R$ 1,1 milhão.

Loterias da caixa com sorteio hoje (15/1)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar Mega-Sena R$ 35 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. Timemania R$ 2,4 milhões Acertar de três a sete números ou o Time do Coração. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Quina R$ 9 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Dia de Sorte R$ 1,1 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.