Com Mega-Sena pagando R$ 50 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (20).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 06:56)
Negócios
Volante da Mega-Sena.
Legenda: Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h.
Foto: Thiago Gadelha.

Mega-Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta terça-feira (20), ao sortear R$ 50 milhões. 

Leva o prêmio quem indicar corretamente as seis dezenas sorteadas nesta noite.

Outras chances

A Lotofácil e Timemania também estão na agenda de sorteios da Caixa, com prêmios de R$ 5,5 milhões e R$ 3 milhões, respectivamente. 

Já a Dia de Sorte e a Quina podem pagar os menores valores deste dia: R$ 1,8 milhão e R$ 1,3 milhão, em ordem.

Loterias da caixa com sorteio hoje (20/1)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar
Mega-Sena R$ 50 milhões  Acertar as seis dezenas sorteadas.
Quina  R$ 1,3 milhão Acertar as cinco dezenas sorteadas.  
Lotofácil  R$ 5,5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Timemania R$ 3 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas.
Dia de Sorte R$ 1,8 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

