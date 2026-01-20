Com Mega-Sena pagando R$ 50 milhões, veja loterias do dia

A Mega-Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta terça-feira (20), ao sortear R$ 50 milhões.

Leva o prêmio quem indicar corretamente as seis dezenas sorteadas nesta noite.

Outras chances

A Lotofácil e Timemania também estão na agenda de sorteios da Caixa, com prêmios de R$ 5,5 milhões e R$ 3 milhões, respectivamente.

Já a Dia de Sorte e a Quina podem pagar os menores valores deste dia: R$ 1,8 milhão e R$ 1,3 milhão, em ordem.

Loterias da caixa com sorteio hoje (20/1)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Mega-Sena R$ 50 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. Quina R$ 1,3 milhão Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 5,5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. Timemania R$ 3 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. Dia de Sorte R$ 1,8 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Veja também Negócios FGC começa a ressarcir clientes do Master nesta segunda-feira (19) Negócios Aposta do Ceará acerta a quina na Mega-Sena e leva quase R$ 30 mil

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.