Com Mega-Sena pagando R$ 50 milhões, veja loterias do dia
Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (20).
A Mega-Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta terça-feira (20), ao sortear R$ 50 milhões.
Leva o prêmio quem indicar corretamente as seis dezenas sorteadas nesta noite.
Outras chances
A Lotofácil e Timemania também estão na agenda de sorteios da Caixa, com prêmios de R$ 5,5 milhões e R$ 3 milhões, respectivamente.
Já a Dia de Sorte e a Quina podem pagar os menores valores deste dia: R$ 1,8 milhão e R$ 1,3 milhão, em ordem.
Loterias da caixa com sorteio hoje (20/1)
|Loteria federal
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|Mega-Sena
|R$ 50 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas.
|Quina
|R$ 1,3 milhão
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 5,5 milhões
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Timemania
|R$ 3 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas.
|Dia de Sorte
|R$ 1,8 milhão
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.