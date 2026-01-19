Com Dupla Sena pagando R$ 9 milhões, veja loterias do dia
Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (19).
A Dupla Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta segunda-feira (19), ao sortear R$ 9 milhões.
Para faturar o valor, o apostador deve acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
Outras chances
A Lotomania e a Loteca também estão na agenda de sorteios da Caixa, com prêmio de R$ 3,6 milhões e R$ 2,5 milhões, respectivamente. Outro prêmio desta noite é a Lotofácil, que sorteia R$ 1,8 milhão.
Já a Super Sete e Quina podem pagar R$ 1 milhão e R$ 600 mil, na ordem.
Loterias da caixa com sorteio hoje (19/1)
|Loteria federal
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|Dupla Sena
|R$ 9 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
|Quina
|R$ 600 mil
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Loteca
|R$ 2,5 milhões
|Acertar o resultado de 14 jogos.
|Lotomania
|R$ 3,6 milhões
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
|Super Sete
|R$ 1 milhão
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Veja também
Como apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.