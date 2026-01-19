Com Dupla Sena pagando R$ 9 milhões, veja loterias do dia

A Dupla Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta segunda-feira (19), ao sortear R$ 9 milhões.

Para faturar o valor, o apostador deve acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Outras chances

A Lotomania e a Loteca também estão na agenda de sorteios da Caixa, com prêmio de R$ 3,6 milhões e R$ 2,5 milhões, respectivamente. Outro prêmio desta noite é a Lotofácil, que sorteia R$ 1,8 milhão.

Já a Super Sete e Quina podem pagar R$ 1 milhão e R$ 600 mil, na ordem.

Loterias da caixa com sorteio hoje (19/1)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Dupla Sena R$ 9 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Quina R$ 600 mil Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Loteca R$ 2,5 milhões Acertar o resultado de 14 jogos. Lotomania R$ 3,6 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. Super Sete R$ 1 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.