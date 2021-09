Câmara aprova redução da tributação de lucros e dividendos na Reforma do IR

Com texto-base aprovado nessa quarta-feira (1ª), a Câmara dos Deputados retomou a votação da reforma do Imposto de Renda nesta quinta-feira (2). Os parlamentares aprovaram destaque de redução da tributação de lucros e dividendos para 15%.

A mudança foi aceita por 319 votos a 140. No texto-base, a tributação prevista era de 20%. Os deputados realizam hoje os pedidos de sugestões do documento que, em seguida, será encaminhado ao Senado.

Os dividendos são isentos de impostos no Brasil desde 1995. A mudança é uma das bandeiras da oposição.

Ficam isentos da cobrança os lucros e dividendos distribuídos por empresas que estão no Simples Nacional e por empresas optantes do regime de lucro presumido que faturam até R$ 4,8 milhões.

Veja as alterações aprovadas pelos deputados

A negociação com a oposição para votar o texto foi construída ao longo desta quarta-feira (1º), junto com o presidente da Câmara. Confira o que foi aprovado no texto-base:

Redução da alíquota principal do IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) de 15% para 8%;

Corte da alíquota da CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) de até 1 ponto percentual;

Liberar a declaração simplificada de 20% para todas as rendas;

Pessoa física só poderá obter desconto simplificado equivalente a até R$ 10.563,60;

Alíquota de dividendos mantida;

Isenção para micro e pequenas empresas optantes do Simples e do lucro presumido (regimes simplificados);

Previsão para empresas de abatimento das despesas com recursos pagos ao trabalhador na forma de vale-alimentação;

Tratamento tributário atual conferido às operações com aeronaves e suas partes e peças continua;

Salário isento da tributação passa a ser R$ 2.500,00 por mês.

Outros destaques

Até mais cedo nesta quinta eram 26 destaques protocolados, mas, segundo o líder do governo Ricardo Barros (Progressistas-PR), esse número deve cair para 14, já que partidos irão retirar os pedidos.

O projeto foi enviado em junho pelo governo ao Congresso como parte da reforma tributária. Para as pessoas físicas, as principais mudanças são o reajuste na tabela do IR e a ampliação da faixa de isenção.