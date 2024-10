Caixa fora do ar? Usuários relatam instabilidade no app do banco nesta segunda (28)

Clientes da Caixa Econômica Federal têm relatado problemas para acessar o aplicativo do banco no celular, nesta segunda-feira (28). De acordo com o DownDetector, que monitora problemas em serviços digitais em tempo real, os usuários têm tido dificuldade, principalmente, para fazer login no app e para usar o internet banking.

O pico de reclamações na plataforma foi no início da tarde, por volta de 14 horas, mas as queixas seguem sendo registradas. "Não estou conseguindo acessar desde hoje, nem por biometria, nem pela senha. O que está acontecendo?", questiona um cliente no DownDetector.

Matéria em atualização.