Caixa aumenta prêmio estimado da Mega da Virada: veja novo valor

A Caixa Econômica Federal aumentou a expectativa do prêmio da Mega da Virada para R$ 500 milhões, em anúncio realizado nesta terça-feira (27). A previsão anterior era de R$ 450 mi, montante já considerado o maior prêmio da história das Loterias Caixa.

As apostas para a Mega da Virada devem ser realizadas até 18h de sábado (31). O sorteio deve começar às 20h (horário de Brasília) do dia 31. O sorteio é realizado pela Caixa em todo 31 de dezembro, desde 2009.

Em 2021, o prêmio do tradicional concurso foi de R$ 378 milhões. A estimativa do prêmio deste ano é 32% ao valor do ano passado.

O sorteio de 2021 teve duas apostas vencedoras e cada uma levou R$ 189.062.363,74. Os ganhadores foram de Cabo Frio (RJ) e Campinas (SP) - este último foi levado através de um bolão com 14 cotas.

Probabilidades

As probabilidades para ganhar na Mega da Virada aumentaram em 2022, agora podem ser marcadas até 20 dezenas no concurso, ano passado o número máximo era de 15. Confira abaixo na tabela.

Legenda: Fonte: Caixa Econômica Federal Foto: Reprodução Números que mais saíram na Mega da Virada? Para as pessoas que desejam estudar todo o histórico de números que já saíram na Mega da Virada antes de fazerem suas apostas, aqui estão: O campeão de aparições é o número 10, que apareceu quatro vezes nos 12 concursos;

As dezenas 03, 05, 20 e 36 estão em segundo lugar, com presença em três dos 12 sorteios;

Foram sorteadas 72 dezenas em 12 concursos desde 2009.

Quais números que nunca saíram na Mega da Virada?

Entre os números que nunca saíram na Mega da Virada estão: 07, 08, 09, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59, 60.

Qual o segredo para ganhar na Mega?

Não existem segredos para ganhar um jogo da sorte, no entanto, algumas dicas são compartilhadas para melhorar as chances de conseguir o prêmio. Uma delas é a quantidade de apostas feitas, matemáticos apontam que quanto mais jogos feitos, mais chances de receber a bolada.

Outra dica é aleatoriedades dos números, quanto maior for a variedade das dezenas, mais fácil é de acertar o sorteio.

Por último, jogos coletivos também são uma boa opção para aumentar as chances de ganhar o prêmio.

