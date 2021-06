Caixa antecipa pagamentos da 3ª parcela do auxílio emergencial; veja novo calendário

A Caixa Econômica Federal decidiu, nesta terça-feira (15), antecipar os pagamentos e os saques da terceira parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores que não pertencem ao programa Bolsa Família.

A mudança já começa pela data de depósito dos beneficiários nascidos em janeiro, que agora devem receber no dia 18 de junho. Antes, a data prevista era 20 de junho.

Os nascidos nos demais meses também terão os depósitos antecipados, e os pagamentos da terceira parcela serão encerrados até o dia 30 de junho.

Já as datas de saque, marcadas antes para encerrar em 12 de agosto, com saques para os nascidos em dezembro, terá o terceiro ciclo finalizado no dia 19 de julho.

Confira o novo calendário completo do auxílio emergencial

Nascidos em janeiro

1ª parcela - 6/4

Saque - 4/5

2ª parcela - 16/5

Saque - 31/5

3ª parcela - 18/6

Saque - 1/7

4ª parcela - 23/7

Saque - 13/8

Nascidos em fevereiro

1ª parcela - 9/4

Saque - 6/5

2ª parcela - 18/5

Saque - 1/6

3ª parcela - 19/6

Saque - 2/7

4ª parcela - 25/7

Saque - 17/8

Nascidos em março

1ª parcela - 11/4

Saque - 10/5

2ª parcela - 19/5

Saque - 2/6

3ª parcela - 20/6

Saque - 5/7

4ª parcela - 28/7

Saque - 19/8

Nascidos em abril

1ª parcela - 13/4

Saque - 12/5

2ª parcela - 20/5

Saque - 4/6

3ª parcela - 22/6

Saque - 6/7

4ª parcela - 1/8

Saque - 23/8

Nascidos em maio

1ª parcela - 15/4

Saque - 14/5

2ª parcela - 21/5

Saque - 8/6

3ª parcela - 23/6

Saque - 8/7

4ª parcela - 3/8

Saque - 25/8

Nascidos em junho

1ª parcela - 18/4

Saque - 18/5

2ª parcela - 22/5

Saque - 9/6

3ª parcela - 24/6

Saque - 9/7

4ª parcela - 5/8

Saque - 27/8

Nascidos em julho

1ª parcela - 20/4

Saque - 20/5

2ª parcela - 23/5

Saque - 10/6

3ª parcela - 25/6

Saque - 12/7

4ª parcela - 8/8

Saque - 30/8

Nascidos em agosto

1ª parcela - 22/4

Saque - 21/5

2ª parcela - 25/5

Saque - 11/6

3ª parcela - 26/6

Saque - 13/7

4ª parcela - 11/8

Saque - 1/9

Nascidos em setembro

1ª parcela - 25/4

Saque - 25/5

2ª parcela - 26/5

Saque - 14/6

3ª parcela - 27/6

Saque - 14/7

4ª parcela - 15/8

Saque - 3/9

Nascidos em outubro

1ª parcela - 27/4

Saque - 27/5

2ª parcela - 27/5

Saque - 15/6

3ª parcela - 29/6

Saque - 15/7

4ª parcela - 18/8

Saque - 6/9

Nascidos em novembro

1ª parcela - 29/4

Saque - 1/6

2ª parcela - 28/5

Saque - 16/6

3ª parcela - 30/6

Saque - 16/7

4ª parcela - 20/8

Saque - 9/9

Nascidos em dezembro

1ª parcela - 30/4

Saque - 4/6

2ª parcela - 30/5

Saque - 17/6

3ª parcela - 30/6

Saque - 19/7

4ª parcela - 22/8

Saque - 10/9

Cronograma do Bolsa Família mantido

Para os beneficiários do Bolsa Família, a terceira parcela começa a ser paga na próxima quinta-feira (17), sem modificações. O calendário segue as datas regulares do benefício, a partir do número final do NIS.

Para quem recebe por meio da Conta Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem e nas Lotéricas de todo o país, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

Terceira antecipação de datas

Essa não é a primeira vez que o Governo Federal e a Caixa antecipam as datas do Auxílio Emergencial 2021. Após antecipar a data de depósito dos beneficiários nascidos em novembro e dezembro e o saque em espécie da primeira parcela, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, antecipou também o ciclo da segunda parcela.

Durante transmissão nas redes sociais, Guimarães revelou que haveria possibilidade dos próximos ciclos também serem antecipados, dependendo de como seria o saque da primeira parcela.

Pedro Guimarães Presidente da Caixa Econômica Federal "A Caixa vai analisar como vai ser feito esse primeiro saque, se haverá aglomerações nas filas, e, se for como esperamos, iremos antecipar os outros três calendários. Mas estamos focados agora em como será o pagamento do primeiro saque"