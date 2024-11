Black Nossamoto tem parcelas a partir R$ 199 e 4ª parcela grátis no consórcio

A Honda Nossamoto promove, nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, o Feirão Black Contempla Já. O momento é ideal para quem deseja realizar o sonho da moto zero quilômetro. A condição especial traz parcelas a partir de R$199,00 no financiamento ou consórcio, quarta parcela grátis para o cliente que antecipar os três primeiros pagamentos ao adquirir consórcio novo (qualquer modelo em 60 ou 80 meses), e ainda tem a opção do primeiro pagamento no consórcio ser parcelado em três no cartão de crédito sem juros.

O evento acontece nas sete lojas da marca: Fortaleza (Centro, Siqueira e Conjunto Ceará), no North Shopping Maracanaú (2º piso), Baturité, Caucaia e Pecém. Os clientes que comprarem consórcios receberão um kit de brindes, com mochila, copo térmico e chaveiro, assim como um voucher de R$ 300 para utilizar no ato da contemplação.

Durante o feirão, será lançada a moto CG 160 modelo 2025, nas versões Start, Fan, Titan e Cargo. A estreia exclusiva acontece neste sábado (30), nas sete lojas, de maneira simultânea.

“O nosso cliente deseja promoções marcantes e é para atender a esta demanda que toda a concessionária está com ofertas. Investimos em brindes exclusivos, como copos térmicos personalizados e o kit promocional. Trazemos ofertas que o nosso cliente pediu, atendendo de maneira personalizada para permitir a conquista da moto Honda”, afirma Tiago Bastos, gerente-geral da Honda NossaMoto.

Mais informações:

Site: https://www.nossamoto.com.br/

Instagram: @nossamotohonda

WhatsApp: (85) 98119-1300

Fortaleza

Av. Imperador 1676, Centro.

Av. Gen. Osório de Paiva, 2970, Siqueira.

Avenida H, nº 1287,Conjunto Ceará

Caucaia

Rua Coronel Coreia 2109.

Pecém

Av. Antônio Brasileiro, 862.

Baturité

Rua Praça Fortaleza, 1611.