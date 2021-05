Banco do Brasil terá primeira mulher integrante do alto escalão de vice-presidentes

O Banco do Brasil (BB) confirmou, na noite desta sexta-feira (30), os novos nomes para compor o alto escalão da instituição financeira, incluindo a primeira mulher como vice-presidente.

Ana Paula Teixeira de Sousa assume a posição de vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos, enquanto João Carlos de Nóbrega Pecego foi indicado ao cargo de vice-presidente de Negócios de Atacado.

Eles substituem, respectivamente, Carlos Renato Bonetti e Bernardo de Azevedo Silva Rothe, que renunciaram aos cargos e deixam a instituição financeira porque se aposentam. As alterações passam a valer no próximo dia 17 de maio.

Trajetórias

Tanto Ana Paula quanto João Carlos já trabalhavam no BB. Ela atua como diretoria de Controles Internos e Compliance desde 2019.

No entanto, anteriormente, já ocupou o cargo de diretora Comercial e de Produtos da BB DTVM, diretora-Presidente da Bescval, gerente executiva de Risco de Crédito e gerente executiva de Risco de Mercado e Liquidez da Diretoria de Gestão de Riscos do BB.

Já João Carlos está hoje em dia como diretor do Banco Latino Americano de Comércio Exterior (Bladex) desde 2010. Ele também já esteve à frente do Banco Patagônia.

No Banco do Brasil, ele desempenhou a função de gerente regional para a América Latina, superintendente comercial para os estados da região Sul do Brasil e gerente executivo de Project e Corporate Finance.

Confirmação

Em comunicado, o estatal destacou, porém, que as indicações apenas "iniciam o processo de aprovação nas instâncias competentes de governança do BB com vistas à eleição pelo Conselho de Administração". Isto significa que os executivos precisam ser confirmados vice-presidentes do Banco do Brasil.