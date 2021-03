André Brandão entrega pedido de renúncia ao cargo de presidente do Banco do Brasil

André Brandão, presidente do Banco do Brasil, comunicou nesta quinta-feira (18) que renunciará ao cargo, com efeito a partir de 1º de abril, segundo a instituição informou em comunicado ao mercado.

Brandão entregou o pedido de renúncia ao presidente Jair Bolsonaro, disse o BB no comunicado, além de ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente do conselho de administração do banco, Hélio Lima Magalhães.

Em fevereiro, o presidente do BB já havia informado o desejo de não estar mais no cargo, após atritos com o presidente. O recado havia sido dado ao chefe do Executivo nacional por Paulo Guedes, defensor da permanência do economista à frente da instituição financeira.

André Brandão e Jair Bolsonaro se desentenderam em janeiro, e o presidente da República manifestou a vontade de substituí-lo do cargo, porém não concretizou o plano na época com o objetivo de não gerar mais desgaste depois da intervenção na Petrobras.