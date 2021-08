Auxílio emergencial 2021: veja calendário da 5ª, 6ª e 7ª parcelas para o Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família que têm direito ao auxílio emergencial 2021 começarão a receber a quinta parcela da ajuda social no próximo dia 18 deste mês. A data vale para quem possui o número de identificação social terminado em 1.

As datas de pagamento para os beneficiários do Bolsa Família são definidas de acordo com o NIS. Quem possui, portanto, NIS com final 2, receberá a quinta parcela do auxílio no dia 19 de agosto.

O pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial para quem é beneficiário do Bolsa Família vai até o dia 31 de agosto, encerrando com quem tem o NIS final zero.

Sexta e sétima parcelas

Já o pagamento da sexta parcela será entre 17 e 30 de setembro, sendo 17 a liberação do auxílio para quem possui NIS final 1 e no dia 30 para os beneficiários com NIS final zero.

A sétima parcela vai ser paga para os beneficiários entre 18 e 20 de outubro.

O dinheiro é liberado com o Cartão do Cidadão nas agências da Caixa Econômica Federal, nos caixas eletrônicos e lotéricas. O beneficiário pode sacar ou transferir o recurso.

Dúvidas podem ser esclarecidas por meio da central de atendimento da Caixa, no telefone 111, ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Horário das agências

As agências da Caixa abrem das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira. Para sacar o auxílio emergencial não é necessário ir à agência durante o horário do expediente, tendo em vista que o saque pode ser feito no caixa eletrônico. Por isso, é importante que o beneficiário opte por horários alternativos e evite filas.

Veja o calendário

NIS terminado em 1

5ª parcela - 18/08

6ª parcela - 17/09

7ª parcela - 18/10

NIS terminado em 2

5ª parcela - 19/08

6ª parcela - 20/09

7ª parcela - 19/10

NIS terminado em 3

5ª parcela - 20/08

6ª parcela - 21/09

7ª parcela - 20/10

NIS terminado em 4

5ª parcela - 23/08

6ª parcela - 22/09

7ª parcela - 21/10

NIS terminado em 5

5ª parcela - 24/08

6ª parcela - 23/09

7ª parcela - 22/10

NIS terminado em 6

5ª parcela - 25/08

6ª parcela - 24/09

7ª parcela - 25/10

NIS terminado em 7

5ª parcela - 26/08

6ª parcela - 27/09

7ª parcela - 26/10

NIS terminado em 8

5ª parcela - 27/08

6ª parcela - 28/09

7ª parcela - 27/10

NIS terminado em 9

5ª parcela - 30/08

6ª parcela - 29/09

7ª parcela - 28/10

NIS terminado em 0

5ª parcela - 31/08

6ª parcela - 30/09

7ª parcela - 29/10