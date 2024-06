Após falas de Haddad, dólar dispara e alcança maior valor de 2024

As declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta sexta-feira (7) impactaram com força o preço do dólar. A moeda fechou a semana cotada a R$ 5,32, maior valor desde janeiro de 2023, no início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Veja também Negócios Burger King vai abrir 2ª unidade de rua com drive-thru em Fortaleza; saiba onde Negócios Camarão do Equador ‘invade’ mercado nacional e prejudica produtores do Ceará

O titular da Fazenda teve uma reunião a portas fechadas com o CEO do Santander Brasil, Mário Leão, e com gestoras. Essa situação causou um mal-estar no mercado financeiro, de acordo com informações do jornal O Globo, e impactou o preço do dólar.

A situação repercutiu ao longo do dia na cotação da moeda, que disparou mais de 1% somente na sexta-feira. O preço final de R$ 5,32 não era visto há pelo menos um ano e cinco meses.

O teor da reunião e as declarações de Haddad também foram motivo de pressionar o preço do dólar. Após o encontro da tarde desta sexta-feira, o ministro convocou a imprensa duas vezes.

'Informação falsa' causa ruído entre Governo e mercado

Na primeira entrevista, o titular da pasta celebrou a aprovação da chamada "Taxa das Blusinhas". Logo após, Haddad criticou uma suposta "informação falsa" divulgada sem autorização.

"Houve uma reunião com pessoas do Santander aqui e teve um protocolo que foi quebrado. A condição era que não interpretassem o que eu falei. Me fizeram uma pergunta se havia contingenciamento este ano se algumas despesas obrigatórias crescessem para além do previsto e eu falei que sim. Falei que, se algumas despesas crescessem para além do previsto, haveria um contingenciamento de gastos, o que é absolutamente normal e aderente ao que prevê o arcabouço fiscal. Não entendi a intenção da pessoa que vazou uma informação falsa a respeito do que eu disse", comentou.

A informação vazada e criticada por Haddad pode trazer impactos na meta fiscal do Governo Federal. Segundo o relato de um dos participantes da reunião, o ministro afirmou que a equipe econômica pode contingenciar R$ 30 bilhões para manter a previsão do arcabouço fiscal, de déficit zero nas contas públicas de 2024, com tolerância de déficit de até 0,25% do PIB.

Outros participantes, por sua vez, rechaçam o temor do mercado e defendem que Haddad só prospectou maior racionalidade e discussão direta acerca do equilíbrio entre despesas e receitas.