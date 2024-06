Burger King vai abrir 2ª unidade de rua com drive-thru em Fortaleza; saiba onde

O Burger King abrirá a sua segunda unidade de rua em 2024 em Fortaleza. O estabelecimento ficará localizado na Avenida 13 de Maio, no bairro Benfica, em frente ao campus do Instituto Federal do Ceará (IFCE).

Segundo informações obtidas pela reportagem, o espaço, onde anteriormente funcionava um centro de compras, estava desativado há mais de um ano. Desde então, a rede de fast food estava em negociações para instalar a loja no local.

As obras iniciaram na última segunda-feira (3), e a previsão é de que a inauguração do novo estabelecimento aconteça ainda no segundo semestre de 2024. A unidade terá ainda serviços de drive-thru.

No local, é possível identificar que as obras estão ainda em ritmo inicial, com terraplanagem do espaço e demarcação da área onde será construído o restaurante propriamente dito. O espaço está isolado por tapumes, mas a movimentação de trabalhadores é intensa.

Procurado, o Burger King, por meio da assessoria de imprensa, confirma a nova loja no Benfica. As obras foram iniciadas no início desta semana, e a inauguração está prevista para dezembro de 2024. Quando for aberta, a unidade vai gerar 40 empregos diretos, e terá serviços como atendimento de drive-thru e delivery.

Legenda: Obras no futuro Burger King do bairro Benfica; local está no início das obras Foto: Luciano Rodrigues/Diário do Nordeste

Novo Burger King em Fortaleza

Essa será a segunda loja de rua do Burger King na capital cearense. Além do Benfica, a rede de fast food tem uma unidade no cruzamento da Avenida Santos Dumont com a rua Dr. José Lourenço, no bairro Aldeota.

Considerando os estabelecimentos que ficam em shoppings centers da cidade, a unidade do Benfica será a 11ª loja do Burger King em Fortaleza.

No total, a rede de fast food tem 15 unidades no Ceará, sendo quatro na Região Metropolitana da Capital (2 no Eusébio, 1 em Maranguape e 1 na Caucaia) e uma em Juazeiro do Norte, todas também em shoppings.

Recentemente, a Zamp, empresa proprietária das operações no Brasil do Burger King e do Popeyes, anunciou a compra do Starbucks no País por R$ 120 milhões. A companhia, que iria abrir quatro lojas em Fortaleza, entrou em processo de recuperação judicial e abandonou os projetos na capital cearense.

Legenda: Tapumes do novo Burger King no bairro Benfica, em Fortaleza. Local fica em frente ao Campus Benfica do IFCE Foto: Luciano Rodrigues/Diário do Nordeste

Sobre o Burger King

De acordo com o balanço do 1º trimestre de 2024 da Zamp, o Burger King tem 948 lojas no Brasil, sendo 682 próprias e 266 franqueadas. O Popeye, por sua vez, tem 90 unidades, sendo 85 próprias e 5 franqueadas.

Nos três primeiros meses deste ano, o Burger King fechou nove lojas no País, sendo oito no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. Os dois estados ainda são os principais para a operação da rede de fast food, concentrando 403 estabelecimentos próprios no Brasil.

Em todo o mundo, o Burger conta com mais de 12 mil lojas, entre próprias e franqueadas, empregando mais de 10 mil funcionários em 76 países, incluindo o Brasil.