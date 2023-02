Após bloqueio da TV Box pela Anatel, como fica a situação de quem tem IPTV?

Os TV Boxes piratas terão o sinal bloqueado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mas os serviços de IPTV legais não deverão ser afetados, mantendo a funcionalidade.

Fernando Rodrigues, especialista em tecnologia da informação, explicou que a tecnologia de IPTV "possibilita a transmissão de canais, geralmente, oferecidos via cabo e satélite por meio da internet", serviço que é acessado por meio do TV Box. Além disso, não há nada de errado com o TV Box em si, muito pelo contrário, de acordo com ele.

O especialista destacou que o TV Box pode ser uma alternativa para as pessoas que não têm condições financeiras para adquirir uma smart tv.

Contudo, muitos TV Boxes utilizam sinais piratas, e esses deverão ter os servidores bloqueados pela Anatel.

"O bloqueio dos sinais será feito remotamente pelos fiscais da agência em parceria com os provedores de internet. Se o IP do produto não for identificado como verdadeiro, então a agência vai executar a ação de bloqueio", disse Fernando.

Futuro do IPTV

E isso pode afetar a vida de quem usa IPTVs? Segundo Fernando Rodrigues, a reposta é simples: se o serviço é legal (juridicamente falando), ele pode seguir operando. Se o serviço, de alguma forma, usa sinais ilegais ou piratas, ele deverá ser bloqueado pela Anatel.

"Segundo a Anatel, é possível que 7 milhões de TV Boxes sejam bloqueados. Esses dispositivos não conseguirão mais acessar a internet e "se tornarão inúteis". A Anatel reforça que produtos legalizados, como os vendidos pela Amazon, Google, Realme e ZTE, não serão afetados", disse.

"O uso de listas IPTV com canais da rede aberta gratuitamente é legal; o uso de listas IPTV com canais pagos pelo assinante e para uso próprio é legal. Por exemplo, um serviço caseiro de streaming, para várias TVs da casa. O compartilhamento de listas IPTV com canais pagos na internet é ilegal", completou.

Perspectiva da Anatel

Procurada para comentar o assunto, a Anatel não respondeu os questionamentos da reportagem sobre o IPTV até o fechamento desta edição.

