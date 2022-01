Acert elege nova diretoria para o biênio 2022/2023

O advogado Afro Lourenço foi eleito o novo presidente da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert), para o biênio 2022/2023, sucedendo a jornalista e radiodifusora Carmen Lúcia Dummar Azulai.

Afro Lourenço atuou desde 1988 como assessor jurídico da Acert, a convite do então presidente Gélio Varandas Coelho. Ao longo dos últimos 34 anos, colaborou nas gestões de Afrânio Peixoto, Edilmar Norões, Carmen Lúcia Dummar Azulai, Fernando Eugênio e Paulo César Norões.

Dando sequência à eleição, realizada na manhã desta sexta-feira (7), ainda foram empossados os vice-presidentes da entidade. São eles: Ruy do Ceará, Diretor Superintendente do Sistema Verdes Mares (SVM); João Dummar Neto, do Grupo de Comunicação O POVO; e Cyro José Franklin Thomaz, do Sistema Jangadeiro

Legenda: Diretor-superintendente do Sistema Verdes Mares, Ruy do Ceará foi empossado como vice-presidente da Acert Foto: Arquivo

Metas e ações

Em seu primeiro pronunciamento, Afro Lourenço destacou a necessidade de medidas de enfrentamento à queda da receita publicitária das empresas de radiodifusão, observada desde o início da pandemia e da consequente redução de atividade econômica do país.

Na ocasião, o novo presidente ainda anunciou ações objetivas de assistência às afiliadas da Acert, sobretudo em favor das pequenas e médias empresas, com menor capacidade de resistência econômica.

“Precisamos viabilizar a convivência intercomplementar das tecnologias streaming e broadcasting, aprimorando assim o processo de produção e de programação das emissoras”, defendeu o advogado.

Visando qualificar uma nova geração de executivos e comunicadores das radioemissoras, há também o desejo da gestão de criar a “Escola de Gestão de Radiodifusão”, que poderá ser de modo online e presencial, simultaneamente.

Outra meta é não descuidar da luta por uma cobrança mais justa das quotas de direitos autorais de músicas tocadas pelas radiodifusoras e do dever de buscar soluções para as demandas das radiodifusoras afiliadas junto aos poderes públicos, com articulações com os parlamentares cearenses.

O novo presidente da Acert recebeu manifestação de apoio da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), por meio de seu diretor geral, Cristiano Reis Lobato Flores.

Conselho Diretor

O Conselho Diretor da Acert empossado com o novo presidente é formado por:

João Jorge Furtado Cavalcante (1° Diretor Financeiro);

Erick Picanço Dias (2° Diretor Financeiro);

Raquel Micucci Almeida (1° Diretor Secretário);

Fábio Rocha Martins (2° Diretor Secretário);

Francisco de Souza Possidônio (Dir. de Patrimônio);

Ronald Almeida (Dir. Rel. Externas);

Alexandre Magno Farias de Lima (Dir. de Marketing).

Conselho Fiscal

Para o Conselho Fiscal, foram eleitos os seguintes radiodifusores:

Maurílio Banhos Dias (titular);

Francisco de Assis Oliveira (titular);

Luiz Aguiar Vale (titular);

Sandoval Braga Júnior (suplente);

Silvania Albuquerque Cavalcante (suplente);

Antônio Adilson Eufrasino de Pinho (suplente).

Legenda: Membro do Conselho Administrativo do GEQ, Edson Queiroz Neto foi reconduzido ao Conselho Superior da Acert Foto: Ares Soares/Divulgação

Conselho Superior

Para o Conselho Superior foram eleitos:

Carmen Lúcia Rocha Dummar Azulai (Presidente);

Edson Queiroz Neto;

Jaime Machado da Ponte Filho;

José Rêgo Filho;

José Alberto Pinto Bardawil;

Galdêncio Gonçalves de Lucena;

Etevaldo Nogueira Filho.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE