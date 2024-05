Unimed Fortaleza faz campanha dos 'Dias Imperdíveis'

A Unimed Fortaleza iniciou ontem, 20, mais uma edição da campanha "Dias Imperdíveis", que seguirá até quarta, 22, com descontos e benefícios especiais para novos clientes nos planos individuais, familiares e corporativos. Os benefícios contemplam as linhas Multi (Multiplan e Multimax) e Salute (Salute e Salute Max), com coparticipação de 30%.



O período promocional inclui descontos atrativos: 50% na primeira mensalidade (adesão) e 30% da segunda à décima segunda mensalidades, com descontos vitalícios a partir da décima terceira mensalidade, dependendo do plano e da quantidade de vidas contratadas.

Para os produtos individuais, o desconto vitalício é de 15% a partir da décima terceira mensalidade, enquanto os destinados a pequenas e médias empresas (uma a três vidas) contam com 20% a partir da décima terceira mensalidade. Para quatro vidas ou mais no mesmo segmento, o desconto sobe para 25%.

Além das vantagens financeiras, a Unimed Fortaleza oferece benefícios adicionais, como seguro residencial gratuito exclusivo para titulares. Para novos clientes do plano Multimax, também estão inclusos seguro-viagem internacional, aeromédico e Unimed Urgente para o titular e todos os beneficiários.



Fundada em 9 de janeiro de 1978 por 23 Médicos que se uniram por meio do cooperativismo, a Unimed Fortaleza integra o Sistema Nacional Unimed. Atualmente, é a 11ª maior singular, em relação às outras Unimeds, em número de beneficiários, com mais de 358.189 mil clientes e mais de 4 mil médicos cooperados, incluindo pessoas físicas e jurídicas.



A Unimed dispõe de ampla rede credenciada e uma rede própria que conta com o Hospital Unimed, que tem nível máximo de Acreditação Hospitalar na metodologia Qmentum, concedida pela Quality Global Alliance (QGA), sendo o maior hospital do Ceará em número de leitos (330) e o maior do sistema Unimed no Brasil; e com o Hospital Unimed Sul, que possui serviços de emergência pediátrica, internação, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e oncologia pediátrica, além de um centro cirúrgico moderno, com atendimento a cirurgias eletivas. A rede própria conta também com 11 laboratórios, cinco Clínicas Unimed, oito Clínicas de Saúde Integral, além de programas como a Medicina Preventiva.