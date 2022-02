Abono salarial: 154 mil trabalhadores receberão benefício a partir desta terça-feira (8)

Um total de 154 mil trabalhadores vai receber, entre fevereiro e março de 2022, o dinheiro do abono salarial correspondente ao ano-base 2019. A informação foi divulgada pelo Ministério do Trabalho e Previdência (MTP).

O pagamento começa a ser feito nesta terça-feira (8), acompanhando o calendário de pagamentos regular de 2022 do PIS/Pasep. As informações são do G1.

Os trabalhadores "tiveram erro no processamento do abono salarial ano-base 2019", segundo o MTP, mas não vão precisar tomar nenhuma providência para pedir o benefício. "O valor será depositado em uma conta digital da Caixa", informou.

Abono salarial

O abono salarial é pago a quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias em 2019.

É necessário ainda que o beneficiado já estivesse inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos em 2019, e com os dados atualizados pelo empregador.

O total do valor do abono salarial de 2019 ficou entre R$ 92 a R$ 1.100, proporcional à quantidade de meses trabalhados no ano.

320 mil trabalhadores esqueceram de sacar

Os cerca de 320 mil trabalhadores que deixaram de sacar o abono salarial do PIS/Pasep referente a 2019 terão de esperar até o fim de março para solicitar o benefício. O valor de R$ 208 milhões foi liberado entre julho de 2020 e junho de 2021, mas não foi sacado.

O trabalhador que deixou de retirar o dinheiro deve fazer uma requisição ao MTP a partir de 31 de março.

Para solicitar, pode-se ir a uma das unidades regionais do Ministério do Trabalho ou enviar e-mail para trabalho.uf@economia.gov.br, colocando no lugar de "UF" a sigla do estado em que reside. Para os residentes no Ceará, o e-mail é trabalho.ce@economia.gov.br.

Como consultar o benefício

Para saber se tem direito e quando e quanto vai receber do abono salarial, o trabalhador pode ligar para o número 158 ou consultar a carteira de trabalho digital, disponível em aplicativo para Android e iOS (Apple).

