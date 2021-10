6ª parcela do auxílio emergencial: saiba quem recebe neste sábado (2) e veja calendário

A sexta parcela do Auxílio Emergencial 2021 começa a ser paga nesta quinta-feira (2) para os beneficiários nascidos em novembro. Já para o público do Bolsa Família, os pagamentos iniciaram no dia 18 de setembro, seguindo o calendário regular do programa social, que é baseado no número NIS.

A previsão é de que esta parcela se encerre em 3 de outubro para os aniversariantes de dezembro. A última parcela será paga em outubro.

Conforme o ministro da Cidadania, João Roma, esta deve ser a última rodada de pagamentos do auxílio, já que a previsão é de que o Auxílio Brasil, novo programa social do governo, seja pago a partir de novembro.

CALENDÁRIO COMPLETO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021

6ª PARCELA PARA NASCIDOS EM:

Janeiro: 21/09

Fevereiro: 22/09

Março: 23/09

Abril: 24/09

Maio: 25/09

Junho: 26/09

Julho: 28/09

Agosto: 29/09

Setembro: 30/09

Outubro: 01/10

Novembro: 02/10

Dezembro: 03/10

7ª PARCELA PARA NASCIDOS EM:

Janeiro: 20/10

Fevereiro: 21/10

Março: 22/10

Abril: 23/10

Maio: 23/10

Junho: 26/10

Julho: 27/10

Agosto: 28/10

Setembro: 29/10

Outubro: 30/10

Novembro: 30/10

Dezembro: 31/10

Confira o calendário da 6ª e 7ª parcela do Auxílio Emergencial para o Bolsa Família

Mês de setembro

Final do NIS 1: 17/9

17/9 Final do NIS 2: 20/9

20/9 Final do NIS 3: 21/9

21/9 Final do NIS 4: 22/9

22/9 Final do NIS 5: 23/9

23/9 Final do NIS 6: 24/9

24/9 Final do NIS 7: 27/9

27/9 Final do NIS 8: 28/9

28/9 Final do NIS 9: 29/9

29/9 Final do NIS 0: 30/9

Mês de outubro

Final do NIS 1: 18/10

18/10 Final do NIS 2: 19/10

19/10 Final do NIS 3: 20/10

20/10 Final do NIS 4: 21/10

21/10 Final do NIS 5: 22/10

22/10 Final do NIS 6: 25/10

25/10 Final do NIS 7: 26/10

26/10 Final do NIS 8: 27/10

27/10 Final do NIS 9: 28/10

28/10 Final do NIS 0: 29/10

CAIXA VAI ENVIAR WHATSAPP COM INFORMAÇÕES

A Caixa Econômica Federal vai enviar mensagens pelo aplicativo WhatApp para informar aos beneficiários as datas de depósitos e de liberação dos saques da nova rodada de pagamentos.

Serão 500 milhões de mensagens gratuitas, o que permitirá que até mesmo beneficiários que utilizam o aplicativo e estejam eventualmente sem créditos ou plano de dados ativo possam receber as informações oficiais enviadas pela Caixa.

Para receber o comunicado é necessário que o beneficiário tenha cadastrado o número de celular no aplicativo Caixa Tem.

PRECISO ATUALIZAR MEU CADASTRO PARA RECEBER A 6ª PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL?

Não. O beneficiário do Auxílio Emergencial 2021 que recebeu as parcelas de abril a julho não precisa realizar um novo cadastro e nem atualizar o atual para ter direito às três rodadas adicionais (5ª, 6ª e 7ª), autorizadas com a prorrogação do benefício.

O valor será depositado automaticamente após a análise dos dados pelo Dataprev, como foi realizado durante todo o processo de repasse do auxílio.

Portanto, o trabalhador não precisa efetuar novas ações no Dataprev ou no Caixa Tem para receber.

E QUEM TIVER O BENEFÍCIO NEGADO?

Quem tiver o benefício negado, poderá contestar o resultado no site do Dataprev, nas novas datas que serão divulgadas posteriormente.

Segundo o Ministério da Cidadania, o sistema só deve aceitar a contestação de casos em que é possível haver nova atualização na base de dados do Dataprev.

O Governo Federal prorrogou o auxílio emergencial para os meses de agosto, setembro e outubro. Ao todo, serão beneficiados aproximadamente 40 milhões de brasileiros.

QUEM NÃO PODE RECEBER O AUXÍLIO 2021?

Empregado formal ativo;

Membro de família com renda mensal acima de três salários mínimos (R$ 3,3 mil);

Residente no exterior;

Pessoas que recebem benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista, exceto Bolsa Família e Pis/Pasep;

Quem tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019;

Quem tinha, em 31 de dezembro de 2019, bens ou direitos com valor total superior a R$ 300 mil;

Quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a R$ 40 mil;

Tenha sido incluído como dependente, seja cônjuge, companheiro, filho ou enteado nas condições dispostas nos três itens anteriores;

Esteja preso em regime fechado ou tenha CPF vinculado à concessão de auxílio-reclusão;

Tenha menos de 18 anos, exceto mães adolescentes;

Tenha tido o auxílio emergencial em 2020 cancelado;

Não tenha movimentado valores do auxílio emergencial em 2020;

Seja estagiário, residente médico ou residente multiprofissional, beneficiário de bolsa de estudo concedidas por órgãos públicos.