17º Cenários do Varejo aborda tendências e desafios do setor varejista em 2023

Será realizado no dia 9 de março a 17º edição do Cenários do Varejo, evento voltado para discutir inovações e tendências do setor varejista. O tema deste ano será dinamismo da diversidade e da tecnologia no setor varejista a partir da perspectiva do propósito e da inovação.

O evento é realizado pela CDL de Fortaleza, com apoio da Faculdade CDL e da CDL Jovem, e ocorrerá no Teatro do Shopping RioMar Fortaleza. Com nomes como Alberto Serrentino e Regiane Romano já confirmados, essa será uma oportunidade de conhecer os desafios e novidades do setor em 2023.

As inscrições para o evento custam R$ 200 e podem ser feitas por meio do site http://cenariosdovarejo.com.br. As vagas são limitadas.

A programação do Cenários do Varejo é norteada pelos temas discutidos e apresentados na NRF Big Show, que este ano aconteceu de 15 a 17 de janeiro em Nova York. Todos os anos, uma comitiva da CDL vai ao evento com o objetivo de ver de perto principais novidades para apresentá-las aos empresários cearenses.

A discussão sobre como a pandemia impactou a relação de compra e venda, do presencial ao virtual, foi apenas um dos pontos abordados na 113ª NRF e que serão aprofundadas localmente durante o Cenários do Varejo.

Conhecimentos de mercado para o Ceará

O presidente da CDL, Assis Cavalcante, explica que a iniciativa é importante para trazer para o Ceará temas que são discutidos todos os anos na NRF Big Show, maior evento de varejo do mundo. É uma oportunidade de lojistas conhecerem o que há de novo no mercado de forma mais acessível, podendo levar inclusive as equipes de vendas das empresas.

Assis Cavalcante Presidente da CDL Vamos discutir qual a orientação que os lojistas devem seguir diante da nova ordem mundial, pós pandemia, inflação, quais as perspectivas de crescimento. Tudo isso vamos discutir lá no Teatro Riomar”

A expectativa da CDL é que o público do evento fique em torno de mil pessoas, incluindo pessoas de todo o Brasil. “A procura está muito grande, somos os únicos que estamos fazendo no brasil, estamos esperando pessoas do brasil inteiro. Isso está já no calendário do varejo, todo ano o pessoal já espera esse evento”, destaca Assis.

Nomes confirmados

Consultor com mais de 30 anos de experiência em varejo, Alberto Serrentino será um dos palestrantes da 17ª edição do Cenários do Varejo. Ele, inclusive, esteve na programação da NRF este ano, quando, ao lado Roberto Funari, das Alpargatas, e Giorgio Prado, da Sunglasshut, falou sobre a relevância das lojas físicas e como ela pode estar aliada ao digital.

Quem também estará no Cenários do Varejo é Regiane Romano, que tem se dedicado à participação em feiras e congressos internacionais com foco na busca por tecnologias emergentes aplicadas ao varejo, aos negócios em geral, cidades inteligentes e Internet das Coisas (IoT). Aperfeiçoou-se em Varejo Internacional pela Universidade de Ohio (USA), em RFID pela Universidade de Arkansas (USA) e em Negócios na Universidade Columbia (USA).

O 17º Cenários do Varejo é uma realização da CDL de Fortaleza, com apoio da CDL Jovem, Faculdade e Unimed. Agradecimentos: Mob, Hotel da Villa. Patrocínio: Sistema Verdes Mares.

SERVIÇO

Cenários do Varejo 2023, dia 09 de março, no Teatro Rio Mar Fortaleza

Inscrições: a partir do dia 03 de fevereiro, pelo site http://cenariosdovarejo.com.br/. Valor: R$ 240,00

Mais informações: http://cenariosdovarejo.com.br | https://cdlfor.com.br/.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE