Tite exalta classificação do Brasil e elogia Neymar: 'potencializa os demais jogadores'

O técnico Tite destacou a atuação do craque Neymar em seu retorno aos gramados nesta segunda-feira, na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, que classificou a Seleção Brasileira às quartas definal da Copa do Mundo do Catar.

"É a liderança técnica da equipe. Cada um tem uma característica marcante,ele é o centro que potencializa os demais", disse o treinador na coletiva deimprensa após a partida, disputada no estádio 974 de Doha.

Volta de Neymar

'Ney' voltou acampo para o duelo decisivo contra os sul-coreanos, após 11 dias afastado devido a uma torção no tornozelo direito sofrida na estreia vitoriosa contra a Sérvia (2x0), no dia 24 de novembro.

O craque do Paris Saint-Germain, de 30 anos, marcou de pênalti na goleada contra os asiáticos, que classificou os brasileiros para as quartas de final, em que enfrentarão a Croácia de Luka Modric na sexta-feira, no estádio Education City.

Legenda: Neymar marcou um dos gols do Brasil na vitória diante da Coreia do Sul pelas Oitavas de Final da Copa do Mundo Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Desempenho da equipe

Tite também destacou o desempenho de toda a equipe, que deu um show de futebol marcando os quatro gols no primeiro tempo. "

É preciso ressaltar o equilíbrio da equipe. Se fugir algum momento o equilíbrio, a possibilidade de perder é maior. Para ter esses jogadores, tem queter o compromisso de se posicionar em campo na ação sem bola,assim como ter jogadores atrás que também dê esse suporte. Nossos dois laterais têm uma função mais de construção. É o mecanismo vivo que tentamos equilibrar", continuou.

O técnico também valorizou a eficiência de seusatletas, que na derrota para Camarões (1x0), nas exta-feira, no encerramento do Grupo G, desperdiçaram inúmeras oportunidades de gol. "Temos que ser efetivos,a competição te exige efetividade,é básico",acrescentou.