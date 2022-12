Que horas é o jogo do Brasil na sexta (9)? Veja estimativas para a partida

O próximo compromisso do Brasil na Copa do Catar será na sexta-feira (9), às 12h, contra a Croácia. Após golear a Correia do Sul por 4 a 1 e avançar na competição, o time de Tite agora foca no jogo da semifinal.

Vitória e festa

O Brasil goleou a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5) por 4 a 1, no Stadium 974, em Doha (QA), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá marcaram para os brasileiros, enquanto Seung-Ho Paik descontou para os coreanos. Com a vitória, o Brasil avançou às quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

O adversário será a Croácia, que venceu o Japão nos pênaltis. O duelo acontece na sexta-feira (9), às 12h (horário de Brasília), no Education City Stadium.