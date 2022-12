Neymar segue fora dos treinos na Seleção Brasileira e não deve voltar nas oitavas da Copa do Mundo

O atacante Neymar segue em tratamento na Seleção Brasileira após uma entorse no tornozelo e não deve retornar nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Ainda sem treinar, a situação preocupa a comissão técnica, que prega cautela sobre a volta do astro.

Aos 30 anos, o jogador se machucou na vitória contra a Sérvia por 2 a 0, na quinta-feira (24), e deixou o campo chorando. Assim, esteve ausente das atividades e não enfrenta Camarões nesta sexta (2), às 16h, no estádio Lusail, no fechamento da fase de grupos do Mundial, pela Chave G.

Na ausência de Neymar, o técnico Tite testa possibilidades de escalação, com Lucas Paquetá, Rodrygo e Éverton Ribeiro brigando pela vaga avançada. Ainda não há prazo para volta do atleta.

Na próxima fase, que tem início no sábado (3), o Brasil encara um adversário do Grupo H. Caso confirme a liderança da chave, entra em campo na segunda. Se ficar em 2º, a partida será na terça. Os possíveis rivais da Seleção no mata-mata são: Portugal, Uruguai, Coreia do Sul ou Gana.

Alex Sandro e Danilo

Os laterais Alex Sandro e Danilo avançaram nos tratamentos médicos e retornaram aos treinamentos. A dupla estará acompanhanda do médico Rodrigo Lasmar, do fisioterapeuta Ricardo Sassaki, do fisiologista Guilherme Passos e do massagista Sergio Luis de Oliveira. Apesar disso, não participam da partida contra Camarões.

O lateral-esquerdo Alex Sandro sentiu um desconforto muscular na vitória diante da Suíça, sendo substituído por Alex Telles. Já o lateral-direito Danilo teve uma contusão ligamentar medial no tornozelo esquerdo contra a Sérvia.