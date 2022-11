Deborah Secco escolhe look ousado para comentar jogo da Copa e visual repercute

A atriz Deborah Secco estreou, nesse domingo (20), como comentarista da Copa do Mundo no programa “Tá Na Copa”, do SportTV. No entanto, nas redes sociais, o que chamou atenção foi o look escolhido pela atriz: ela transformou o uniforme do canal em cropped e deixou a calcinha a mostra. Deborah completou o look com uma calça cargo e um scarpin.

Nas redes sociais, o look repercutiu: “A melhor que nós temos”, escreveu Tirullipa. “Cuidado, vai infartar o Galvão Bueno. Haja coração, amigo”, brincou Rodrigo Scarpa.

No Twitter, os fãs também elogiaram a produção. “A Deborah Secco entregando tudo para comentar a Copa”, disse um. “Todas as fotos da Deborah Secco de comentarista eu vou curtir. A mulher está bonita demais”, publicou outro.

O próprio perfil do Gshow no Twitter brincou com o look. “Grave: Deborah Secco e seu lookinho icônico pra comentar os jogos da Copa no SporTV”.

Comentarista da Copa

Durante o “Tá na Copa”, a atriz mostrou estar à vontade com a nova função. Ela inclusive lamentou a lesão que tirou Karim Benzema da Copa do Mundo e disse que o francês e gato.