Seleção Brasileira é a 2ª mais valiosa da Copa do Mundo de 2022; veja top 5

O Brasil tem a 2ª seleção mais valiosa da Copa do Mundo de 2022, estimada em € 1,45 bilhão. O valor foi apontado pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esportes (CIES). O principal presente no Mundial do Catar, no entanto, é a equipe da Inglaterra, com € 1,49 bilhão.

Do elenco brasileiro, o mais valioso é o atacante Vini Júnior, do Real Madrid, por € 202 milhões. Dos ingleses, o ‘mais caro’ é o volante Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, por € 203 milhões.

O top-5 é completado por Portugal (€ 1,15 bilhão), Espanha (€ 1,20 bilhão) e França (€ 1,33 bilhão). Todas as seleções são cotadas ao título mundial, junto de países como Argentina e Holanda.

Top-5 de seleções mais caras da Copa do Mundo de 2022