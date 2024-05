Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (27/5)

A semana inicia ainda sob a lua cheia em Capricórnio e o Céu lhe pede responsabilidade e compromisso com o que você quer ver crescer na sua vida. Júpiter em Gêmeos muda o cenário e já chega fazendo um aspecto harmonioso com Plutão, facilitando os ajustes e as mudanças que precisam ser feitas. E lembre-se, nesse momento o crescimento vem da comunicação e do conhecimento.

Áries

A semana promete ser cheia de emoção. Prepare-se para uma semana repleta de conclusões e novos inícios. Reflita profundamente e se prepare para os próximos passos, que prometem trazer novidades com a próxima lua nova.

Touro

A semana pede um passo de cada vez, mas não deixe de seguir em frente, taurino(a). Você está iniciando uma semana que vai trazer um céu repleto de oportunidades e muito agito.

Gêmeos

O Universo é muito sábio, geminiano(a). Confia e entrega. Sinto que você está prestes a passar por muitas mudanças e novos começos, mas eu garanto que as mudanças serão bem positivas. Tente se organizar mais.

Câncer

Faça as pazes com tudo que passou e abra espaço para as novidades que vão chegar. A última semana de maio será intensa e profunda. Foque no seu crescimento espiritual, canceriano(a).

Leão

Você está iniciando uma semana surpreendente, leonino(a). Algumas oportunidades estão brilhando no céu para você, mas enquanto isso alguns ciclos precisam ser finalizados. Use a sua criatividade para se reinventar e abrace a mudança.

Virgem

A semana que se inicia promete dar uma animada na sua carreira e nos seus relacionamentos, virginiano(a). Coloque as coisas em ordem, resolva mal-entendidos e parta para novos desafios.

Libra

Você está preparado(a) para uma reviravolta? Pois prepare-se, entre o fim de maio e o início de junho, você vai ter que lidar com algumas surpresas. Algumas mudanças na sua rotina pode surgir, Seja curioso(a) e busque novas aventuras.

Escorpião

A semana inicia e te convida a mergulhar fundo nas suas relações, escorpiano(a). Mergulhe sem medo, se entregue. Priorize as conversas importantes. Chegou a hora de encontrar uma solução para uma questão pendente.

Sagitário

Você vai receber uma dose extra de energia e aproveite para resolver as pendências na sua vida familiar e profissional. Encare as mudanças sem medo. Tente se organizar para se destacar.

Capricórnio

A semana começa do jeito que você gosta, capricorniano(a)! Muito trabalho e muita ralação. Chegou a hora de realizar e fazer acontecer. Mesmo diante dos inúmeros desafios, tire o máximo de proveito, pois as oportunidades vão surgir.

Aquário

Está preparado(a) para a revolução, aquariano(a)? Chegou a hora de transformar sonhos em realidade. Explore novos interesses e aproveite para deixar sua marca no mundo.

Peixes

A última semana de maio pede uma autorreflexão e renovação, pisciano(a). O momento pede que você se conecte com seus desejos mais íntimos e profundos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.