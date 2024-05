Gabarito do Concurso da Caixa é divulgado nesta segunda-feira (27)

O gabarito oficial do concurso da Caixa será divulgado nesta segunda-feira (27), pela página da Cesgranrio, banca responsável pelo certame. O concurso foi realizado, nesse domingo (26), em todos os estados do Brasil, menos no Rio Grande do Sul, devido às enchentes. Para acessar o gabarito, basta acessar a área do candidato com o CPF e a senha.

Ao todo, foram 1,2 milhão de inscritos. Além da prova objetiva, candidatos do nível médio, realizaram uma redação. Já os de nível superior, fizeram uma questão discursiva.

Segundo a Caixa, as novas datas para aplicação das provas no RS seguem indefinidas, entretanto, isso não prejudica os inscritos, haja vista, que a concorrência ocorre por polo regional e não nacionalmente. Cerca de 47 mil pessoas foram prejudicadas pela remarcação do certame no estado.

Ao todo, estão sendo ofertadas 4.050 vagas, 4.000 de nível médio e 50 para nível superior. Os salários iniciais são de R$ 3.762,00 para Técnicos Bancários (30h), de R$ 11.186,00 para Médicos (30h) e de R$ 14.915,00 para Engenheiros (40h). Entre os benefícios oferecidos pela Caixa, estão:

Auxílio-refeição/alimentação: R$ 1.014,42;

Auxílio Cesta/alimentação: R$ 799,38;

Auxílio 13ª Cesta Alimentação (benefício recebido no mês de novembro): R$ 799,38;

Auxílio-creche/Babá: R$ 602,81;

Oportunidades de ascensão e desenvolvimento profissional;

Participação nos lucros e nos resultados, conforme a legislação e acordo coletivo vigente;

Acesso a planos de saúde e previdência complementar;

Participação em programas para aprimoramento da escolaridade e desenvolvimento;

Benefícios relacionados à saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes, entre outros.

Veja o cronograma do concurso da Caixa

Divulgação do gabarito preliminar - 27/05

Interposição de recursos - 27/05 a 28/05

Ajuste cadastral (nome, identidade, data de nascimento e endereço) - 29/05 a 25/07

Imagem do cartão-resposta - 27/06

Divulgação dos resultados das provas objetivas e das notas preliminares da redação - 04/07

Interposição de recurso para notas da redação e convocação para o procedimento de heteroidentificação - 16/07

Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros - 20/07 a 21/07

Resultado preliminar da avaliação das autodeclarações - 29/07

Recurso da avaliação das autodeclarações - 29/07 a 30/07

Previsão de divulgação dos resultados definitivos - 05 de agosto

Além de todas essas etapas, ocorrerá também a avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de Médico e Engenheiro do Trabalho.

Quantas questões precisa acertar para passar?

Para ser aprovado no concurso da Caixa, candidatos precisam atingir 50% da pontuação dos conjuntos de todas as provas, que envolve prova objetiva, redação e questão discursiva. Além disso, é necessário também obter 50% do total da pontuação da prova de Conhecimentos Básicos e 50% dos pontos da prova de Conhecimentos Específicos.