Europa cobrará taxa para turistas a partir de 2024; entenda o que é e como vai funcionar

A partir de 2024, a entrada de turistas na Europa estará condicionada ao pagamento da taxa do Sistema Eletrônico para Autorização de Viagens (ETIAS) para viajantes isentos de visto, como os brasileiros.

A autorização custará 7 euros, o equivalente a cerca de R$ 36,80 na cotação atual, e poderá ser solicitada online.

O objetivo é ajudar no controle da imigração irregular e reforçar a segurança na União Europeia. A expectativa é que o sistema facilite a entrada nos países membros, diminuindo o tempo de espera e as filas nos controles de segurança dos aeroportos.

A autorização é para estadias de até 90 dias a cada período de 180 dias, e será válida por três anos ou até que o passaporte usado na solicitação expire, o que ocorrer primeiro.

Como funciona?

O ETIAS não se trata de um visto, mas de um sistema automatizado que emitirá uma permissão de entrada de turistas que não precisam de visto para entrar em qualquer um dos países-membros do Espaço Schengen, ou na Bulgária, Chipre e Romênia. Turistas que atualmente precisam de visto para entrar nesses países continuarão necessitando do documento.

Todos os brasileiros que quiserem viajar para a União Europeia precisarão se cadastrar no sistema ETIAS antes de embarcar.

Para solicitar a permissão, os viajantes brasileiros precisam preencher um formulário online com seus dados pessoais e responder a um pequeno questionário. Será necessário informar o nome do país-membro de chegada - e será obrigatório entrar na Europa através do país ETIAS selecionado.

Após o preenchimento do formulário, é preciso pagar a taxa em euros e enviar a solicitação. O pedido será processado e, ao ser aprovado, o viajante receberá a confirmação e a sua isenção de visto ETIAS por e-mail. Caso o pedido seja negado, é enviado um e-mail ao solicitante explicando o motivo da recusa.

Países que pedem o ETIAS: