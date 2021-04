Como descartar os frascos de esmalte sem prejudicar o meio ambiente

O esmalte é um dos produtos de beleza mais queridos das brasileiras. Ter as unhas pintadas, para muitas, eleva até a autoestima. Mas você sabe como os frascos devem ser descartados de forma correta para evitar contaminação? Se a resposta foi no lixo comum, é aí que você se engana.

As tintas dos esmaltes contêm diversas substâncias e componentes químicos como solventes, resinas, plastificantes e corantes que são prejudiciais e danificam diretamente o solo e até mesmo a saúde humana.

Além do risco à natureza, realizar o descarte de forma incorreta dos vidros acarreta outro problema: o risco de possíveis ferimentos à pele se tiverem contato com os pedaços do material cortante.

Usuária assídua de esmaltes, Barbara Cecília, 30, não sabia como fazer o descarte correto até adotar alguns cuidados práticos.

Legenda: Barbara Cecília. Foto: Reprodução

“Recentemente descobri que descartava os esmaltes de forma errada, jogando no mesmo lixo que os demais materiais orgânicos. Agora, espero o esmalte evaporar em uma folha de papel e descarto nos lixos recicláveis de cada material, separando o vidro do papel”, ressalta Barbara.

Afinal, como descartar de forma correta?

Para fazer o descarte corretamente dos esmaltes, é necessário despejar o líquido em um papel para que as substâncias tóxicas evaporem. Após o processo, é possível separar os materiais para serem recicláveis, bem como o papel usado, pois já não há mais como gerar contaminação. Porém, antes de seguir o passo a passo, aproveite o restinho das tintas e aflore a sua criatividade. Desenhe, pinte, faça artesanatos. É bom até como forma de relaxamento.

Confira as dicas da SISI para realizar o descarte correto dos frascos de esmalte:

Legenda: Confira dicas da SISI para realizar o descarte correto dos frascos de esmalte. Foto: Infográfico SISI/ Danilo Florentino

São em pequenas atitudes que podemos mudar grandes consequências. Busque iniciativas sustentáveis, como essa, para diminuir o impacto ao meio ambiente. Ações de preservação à natureza precisam virar rotina no dia a dia, não podem ser levadas como fardo ou algo trabalhoso de ser realizado. Só assim conseguiremos salvar o planeta.