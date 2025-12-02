CAPTEI: Sociedade cearense prestigia obra que redesenha o olhar sobre a saúde mental

A quarta-feira (26) recebeu “selo de iluminada distinção intelectual” nos salões do Ideal Clube, onde o psiquiatra Roberto Mandetta apresentou ao público seu aguardado livro Psiquiatria da Pessoa.

A noite, de atmosfera elevada e conversas, reuniu nomes da medicina, pacientes, admiradores e representantes da alta roda interessados em compreender a nova proposta que vem redesenhando o olhar sobre a saúde mental.

Sem discursos protocolares, Mandetta conduziu o encontro com elegância, compartilhando a trajetória que o levou a integrar ciência, espiritualidade e a busca por um tratamento verdadeiramente humanizado. Nos corredores do clube repercutiam suas reflexões sobre a totalidade do ser humano, essência da teoria apresentada na obra.

Ao defender que “somos pessoa” antes de qualquer rótulo, o autor destacou que a individualidade separa, mas a personalidade aproxima, abrindo espaço para o encontro genuíno entre dois “eus”.

Assim, em meio a aplausos e conversas afinadas, o autor apresentou diante da sociedade cearense uma obra que fortalece a vocação ao bem e devolver centralidade à dignidade humana — um verdadeiro compêndio de alta sensibilidade e propósito.

