CAPTEI: Painéis de elite elevam Cresce Ceará ao patamar dos grandes fóruns nacionais

O BS Design Corporate Towers foi, hoje (03) durante a manhã, o palco iluminado da segunda edição do Cresce Ceará, que já se firma como o mais novo “ponto alto da engenharia econômica”, onde ideias circulam com o requinte de quem fala a linguagem dos mercados globais.

Autoridades, empresários e especialistas ocuparam o espaço em clima de pura “diplomacia de negócios.

Promovido pelo Diário do Nordeste, com apoio do Banco do Nordeste, o encontro abriu com saudação institucional e seguiu com dois painéis de peso.

No primeiro, mediado por Victor Ximenes, desfilaram Karina Frota, Carlos Alberto Nunes, Paulo Henrique Sampaio Nobre e Bruno Bastos — um elenco que trouxe ao público a chamada “visão de fronteira”, síntese elegante da competitividade internacional.

O segundo painel, guiado por Egídio Serpa, reuniu nomes influentes do agro, como Amílcar Silveira, Luiz Roberto Barcelos, André Magalhães, Cristiano Maia e Luiz Sérgio Farias Machado mostrando que “O Ceará não só participa — pauta a conversa.”

Com exportações em alta e apetite para novos mercados, o Cresce Ceará reafirmou seu status de “salão estratégico do desenvolvimento”, onde o Estado afina bússolas e ajusta velas rumo a uma inserção global cada vez mais robusta.

