CAPTEI: Ceará Natal de Luz acende o brilho da temporada em noite na Praça do Ferreira

O Ceará Natal de Luz inaugurou sua 29ª edição na quinta-feira (27), na Praça do Ferreira, em clima de plena sofisticação urbana.

Legenda: Ceará Natal de Luz 2025 Foto: André Lima e Ismael Soares

A noite, que já nasceu com vocação para manchete. Por lá, acordes da Banda de Música do Corpo de Bombeiros, seguidos do Grupo Blitz e da Camerata Villa-Lobos — combinação que, como dizem os mais habitués, “tem a elegância sonora dos encontros que valem a noite”.

O grande momento veio com a entrada do Papai Noel, cena que comprovou, mais uma vez, o que frequenta a boca da elite natalina: “Quando o bom velhinho chega pelo alto, a cidade assume seu traje de gala”.

Em seguida, Papai Noel recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito Evandro Leitão (PT), do presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, e do presidente do Instituto CDL, Valdemir Rolim.

Com o acendimento da árvore, a Praça do Ferreira entrou oficialmente em modo festividade plena, enquanto as janelas do Hotel Excelsior revelaram o sempre celebrado Coral da Luz — “o coro que acende corações”.

A noite encerrou com Jorge Vercillo, mantendo o público em sintonia fina até o último acorde.

Veja nas fotos da movimentação social captadas por André Lima e Ismael!

