CAPTEI: Casamento de Paulo Roberto e Raissa Freitas consagra manhã de elegância

Após o “sim na Capela de Santa Filomena, o almoço intimista no Vignoli reforçou a atmosfera social do encontro

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Paulo Roberto Silva e Raíssa Freitas
Foto: LC Moreira

A manhã de sábado, 29, na Capela de Santa Filomena, no Meireles, Paulo Roberto e Raissa Freitas uniram-se pela Lei de Deus em cerimônia marcada por discrição elegante e emoção sem alardes — a verdadeira distinção de quem trafega no corredor das tradições afetivas.

Legenda: Raissa Freitas e Paulo Roberto Silva
Foto: LC Moreira

Após o “sim”, os recém-casados conduziram familiares e amigos mais próximos ao restaurante Vignoli, que recebeu para um almoço intimista, daqueles que celebram laços com sabor de capítulo especial.

Legenda: Raíssa Freitas e Amigas
Foto: LC Moreira

Entre dança e brindes, a reunião selou um dia com assinatura de alta atmosfera social.

Legenda: Dança dos Noivos
Foto: LC Moreira

Legenda: Raíssa Freitas e Paulo Roberto Silva
Foto: LC Moreira

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Raíssa Freitas e Paulo Roberto Silva com Marusia Pombo Silva
Foto: LC Moreira

Legenda: Walter e Ana Virginia Campos
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Carolina e Ticiana Mara Silva
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Carolina e Lucas Silva
Foto: LC Moreira

Legenda: Isabella, Wendell, Taís Helena e Sofia Bandeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Gurgel Silva e Isabella Bandeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Raíssa Freitas, Paulo Roberto Silva e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Sarquis e Maria Aparecida Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Ítalo Frota e Beatriz Carneiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Leonel e Marjorie Castelon
Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Freitas, Gleine Queiroz, Camila e Andressa Freitas e Artur Torres de Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Vinicius Montezuma e Lara Silva
Foto: LC Moreira

Legenda: Lincoln Duarte, Tamara Nepomuceno, Suely Aguiar, Maurício Rodrigues e Celiane Vasconcelos
Foto: LC Moreira

Legenda: Wiliana e Gustavo Carneiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Wiliana Queiroz, Andréa Falcão e Júlia Farias
Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim, Pâmela e Joaquim Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Raíssa Freitas e Amigas
Foto: LC Moreira

Legenda: Raíssa e Andressa Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela e Jeritza Gurgel e Andressa Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Raíssa Freitas e Amigas
Foto: LC Moreira

 