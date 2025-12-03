CAPTEI: Casamento de Paulo Roberto e Raissa Freitas consagra manhã de elegância

A manhã de sábado, 29, na Capela de Santa Filomena, no Meireles, Paulo Roberto e Raissa Freitas uniram-se pela Lei de Deus em cerimônia marcada por discrição elegante e emoção sem alardes — a verdadeira distinção de quem trafega no corredor das tradições afetivas.
Após o “sim”, os recém-casados conduziram familiares e amigos mais próximos ao restaurante Vignoli, que recebeu para um almoço intimista, daqueles que celebram laços com sabor de capítulo especial.
Entre dança e brindes, a reunião selou um dia com assinatura de alta atmosfera social.
