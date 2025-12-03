CAPTEI: Casamento de Paulo Roberto e Raissa Freitas consagra manhã de elegância

A manhã de sábado, 29, na Capela de Santa Filomena, no Meireles, Paulo Roberto e Raissa Freitas uniram-se pela Lei de Deus em cerimônia marcada por discrição elegante e emoção sem alardes — a verdadeira distinção de quem trafega no corredor das tradições afetivas.

Legenda: Raissa Freitas e Paulo Roberto Silva Foto: LC Moreira

Após o “sim”, os recém-casados conduziram familiares e amigos mais próximos ao restaurante Vignoli, que recebeu para um almoço intimista, daqueles que celebram laços com sabor de capítulo especial.

Legenda: Raíssa Freitas e Amigas Foto: LC Moreira

Entre dança e brindes, a reunião selou um dia com assinatura de alta atmosfera social.

Legenda: Dança dos Noivos Foto: LC Moreira

Legenda: Raíssa Freitas e Paulo Roberto Silva Foto: LC Moreira

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Raíssa Freitas e Paulo Roberto Silva com Marusia Pombo Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Walter e Ana Virginia Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Carolina e Ticiana Mara Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Carolina e Lucas Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Isabella, Wendell, Taís Helena e Sofia Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Gurgel Silva e Isabella Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Raíssa Freitas, Paulo Roberto Silva e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Sarquis e Maria Aparecida Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Ítalo Frota e Beatriz Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Leonel e Marjorie Castelon Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Freitas, Gleine Queiroz, Camila e Andressa Freitas e Artur Torres de Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Vinicius Montezuma e Lara Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Lincoln Duarte, Tamara Nepomuceno, Suely Aguiar, Maurício Rodrigues e Celiane Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Wiliana e Gustavo Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Wiliana Queiroz, Andréa Falcão e Júlia Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim, Pâmela e Joaquim Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Raíssa Freitas e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Raíssa e Andressa Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela e Jeritza Gurgel e Andressa Freitas Foto: LC Moreira