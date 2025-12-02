CAPTEI: Prêmio Melhores do Nosso Meio reúne elite criativa em noite de alta rotação no La Maison

A segunda edição do Prêmio Melhores do Nosso Meio movimentou o Buffet La Maison, nesta segunda-feira, 1º de dezembro, reunindo cerca de 500 convidados em clima de “alta rotação profissional”.

Com mais de 60 mil votos registrados, a noite consagrou os dez primeiros colocados de cada categoria, formando o aguardado Top 10 — verdadeira “galeria do mérito contemporâneo”.

A seleção final, que definiu o Top 3, nasceu do cruzamento entre o voto popular e a curadoria do Comitê do Nosso Meio, grupo especializado que vem impulsionando o ecossistema cearense de negócios e comunicação.

Profissionais de Marketing, Assessoria, Publicidade, RH, Direção de Empresa, Agência, Assessoria e Professor(a) Universitário(a) figuraram entre os finalistas, refletindo a diversidade e a potência criativa do mercado.

Legenda: Ana Quezado Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana de Fátima Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cecília Bueno Foto: LC Moreira

Legenda: Andrea Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Quinderé Foto: LC Moreira

Criado em 2024, o PMNM reafirmou seu propósito: celebrar quem move ideias, marcas e pessoas. Confira os agraciados da noite!

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio Foto: LC Moreira

Veja nas fotos da movimentação social captadas por Jocilene Jinkings!

Legenda: Pedro Martins e Ana Celina Bueno Foto: LC Moreira

Legenda: Adrísio e Eduardo Camara Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula e Márcio Falcão, Fernando Hélio Foto: LC Moreira

Legenda: Bosco Couto Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lara Carvalho, Luis Henrique, Andréa Nery e Mateus Passos Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Nascimento e Thiago Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Figueiredo, Luiza Lacerda e Hugo Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Pinto e Kelly Serafim Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Hertz, Fernando Hélio e Wladson Sidney Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Santana e Fernando Hélio Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Albuquerque, Graziella Lins, Tiago Caldas e Valter Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Ferreira e Fabrício Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Fabrício, Viviane, Lívia e Luís Eduardo Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Helaine Tahim Foto: LC Moreira

Legenda: Eliziane e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Nogueira, Layara e Lorena Gama Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Coelho e Rodrigo Praciano Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Macedo, Lia Marques, Márcia Moreira e José Diego Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Esdras Guimarães e Neuma Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Zenir, Solineide e Emerson Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Evineide e Romir Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Gean Franco e Luciana Dellevodove Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Fernandes, Edney Martins e Juliana Vilas Boas Foto: LC Moreira

Legenda: Jonathas Costa e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Colares e Ananias Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Helena Oliveira e Flávio Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Joel e Isabel Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Brito, Karla Rodrigues, Virginia Rodrigues e Renata Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana de Fátima e Andre Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Layara Gama e Daniel Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Quinderé e Ciro Thomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos André Borges, Carla Matos e Clara Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Queiroz e Isabelle Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Vitoria Ventin e Emiliana Albanas Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Campos e Rachel Madna Foto: LC Moreira

Legenda: Mayara Lima, Elias Bruno e Myrla Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Benevides e Karla Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Fernandes e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Renato Barroso e Tatiane Zaccaro Foto: LC Moreira

Legenda: Regina, Renar Martins, Maria Tereza, Bernardo e Tereza Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos André Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Tereza Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: Fabrício Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Giacomo Brayner Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Quinderé, Zenir Oliveira e Fabrício Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Façanha, Ana Cecília Bueno e Giacomo Brayner Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa, Marcos André Borges e Karla Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio Foto: LC Moreira