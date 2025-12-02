Diário do Nordeste
CAPTEI: Prêmio Melhores do Nosso Meio reúne elite criativa em noite de alta rotação no La Maison

Com mais de 60 mil votos, premiação definiu Top 3 a partir de curadoria técnica e escolha popular

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Fernando Hélio e Tamires Brito
Foto: LC Moreira

A segunda edição do Prêmio Melhores do Nosso Meio movimentou o Buffet La Maison, nesta segunda-feira, 1º de dezembro, reunindo cerca de 500 convidados em clima de “alta rotação profissional”.

Com mais de 60 mil votos registrados, a noite consagrou os dez primeiros colocados de cada categoria, formando o aguardado Top 10 — verdadeira “galeria do mérito contemporâneo”.

A seleção final, que definiu o Top 3, nasceu do cruzamento entre o voto popular e a curadoria do Comitê do Nosso Meio, grupo especializado que vem impulsionando o ecossistema cearense de negócios e comunicação.

Profissionais de Marketing, Assessoria, Publicidade, RH, Direção de Empresa, Agência, Assessoria e Professor(a) Universitário(a) figuraram entre os finalistas, refletindo a diversidade e a potência criativa do mercado.

Legenda: Ana Quezado
Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana de Fátima
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cecília Bueno
Foto: LC Moreira

Legenda: Andrea Nogueira
Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Quinderé
Foto: LC Moreira

Criado em 2024, o PMNM reafirmou seu propósito: celebrar quem move ideias, marcas e pessoas. Confira os agraciados da noite!

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio
Foto: LC Moreira

Veja nas fotos da movimentação social captadas por Jocilene Jinkings!

Legenda: Pedro Martins e Ana Celina Bueno
Foto: LC Moreira

Legenda: Adrísio e Eduardo Camara
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula e Márcio Falcão, Fernando Hélio
Foto: LC Moreira

Legenda: Bosco Couto
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lara Carvalho, Luis Henrique, Andréa Nery e Mateus Passos
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Nascimento e Thiago Façanha
Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Figueiredo, Luiza Lacerda e Hugo Lopes
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Pinto e Kelly Serafim
Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Hertz, Fernando Hélio e Wladson Sidney
Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Santana e Fernando Hélio
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Albuquerque, Graziella Lins, Tiago Caldas e Valter Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Ferreira e Fabrício Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Fabrício, Viviane, Lívia e Luís Eduardo Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Helaine Tahim
Foto: LC Moreira

Legenda: Eliziane e Evandro Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Nogueira, Layara e Lorena Gama
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Coelho e Rodrigo Praciano
Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Macedo, Lia Marques, Márcia Moreira e José Diego Ferreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Esdras Guimarães e Neuma Figueiredo
Foto: LC Moreira

Legenda: Zenir, Solineide e Emerson Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Evineide e Romir Dias
Foto: LC Moreira

Legenda: Gean Franco e Luciana Dellevodove
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Fernandes, Edney Martins e Juliana Vilas Boas
Foto: LC Moreira

Legenda: Jonathas Costa e Manoela Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Colares e Ananias Gomes
Foto: LC Moreira

Legenda: Helena Oliveira e Flávio Tavares
Foto: LC Moreira

Legenda: Joel e Isabel Brasil
Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Brito, Karla Rodrigues, Virginia Rodrigues e Renata Benevides
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana de Fátima e Andre Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Layara Gama e Daniel Nogueira
Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Quinderé e Ciro Thomaz
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos André Borges, Carla Matos e Clara Borges
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Queiroz e Isabelle Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Vitoria Ventin e Emiliana Albanas
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Campos e Rachel Madna
Foto: LC Moreira

Legenda: Mayara Lima, Elias Bruno e Myrla Gomes
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Benevides e Karla Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Fernandes e Mauro Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Renato Barroso e Tatiane Zaccaro
Foto: LC Moreira

Legenda: Regina, Renar Martins, Maria Tereza, Bernardo e Tereza Ramos
Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos André Borges
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Tereza Ramos
Foto: LC Moreira

Legenda: Fabrício Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Giacomo Brayner
Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio
Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Quinderé, Zenir Oliveira e Fabrício Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Façanha, Ana Cecília Bueno e Giacomo Brayner
Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa, Marcos André Borges e Karla Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio
Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio
Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio
Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio
Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio
Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio
Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio
Foto: LC Moreira

Legenda: Premio Melhores do Nosso Meio
Foto: LC Moreira