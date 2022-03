Poodle volta ao ranking de cães mais populares nos EUA; Confira lista do top 10

Olha quem voltou ao top 5 de raças mais amadas dos Estados Unidos... sim, ele, o amado e adorável Poodle. A raça de cachorro, muito comum aqui no Brasil, não aparecia na lista do top5 dos americanos desde 1997.

De acordo com a pesquisa do *American Kennel Club (AKC), o primeiro lugar não é nenhuma surpresa, o cão da raça Labrador encabeça a lista, dessa vez pelo 31º ano. O temperamento e a versatilidade da espécie são apenas duas das características que contribuem para sua popularidade perene.

Legenda: O Labrador continua no topo da lista entre as raças de cachorros mais populares do mundo Foto: Shutterstock

Os dados mostram que no geral, a maioria das raças é tão popular quanto em 2020, com algumas exceções. A pesquisa do AKC utilizou dados de registros do país para compilar a lista das raças mais populares de 2021.

Top 10 das raças de cães mais populares dos EUA em 2021

*O American Kennel Club é um dos maiores clubes de registro genealógico de cães de raça pura do mundo e o maior e mais antigo dos Estados Unidos, fundado em 1884.